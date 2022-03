Corona-Regeln: Das gilt ab 20. März in Büros, Restaurants und Hotels

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Abstände, Masken oder Zugangsregeln - welcher Corona-Schutz ist am Arbeitsplatz und in Restaurants künftig noch nötig? (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Abstände, Masken oder Zugangsregeln: Welcher Corona-Schutz ist ab dem 20. März am Arbeitsplatz oder in Restaurants künftig eigentlich noch nötig? Eine Übersicht.

Berlin - Während die Corona*-Inzidenzen vielerorts in Deutschland steigen, lockert die Regierung die Maßnahmen gegen die Pandemie. Bundesweit gab es am Donnerstag einen Rekord mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1.651,4. Trotzdem sollen ab dem 20-März die 2G- und 3G-Regeln sowie die Homeoffice-Pflicht wegfallen.

Corona-Regeln im Büro nach Einschätzung der Arbeitgeber

Am Mittwoch beschloss das Bundeskabinett in Berlin eine entsprechende Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zum Thema Corona-Maßnahmen am Arbeitsplatz. Arbeitgeber sollen ab 20. März selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept Maßnahmen zum Infektionsschutz festlegen. Die bisherigen Maßnahmen entfallen am 19. März. Die neuen Regeln gelten ab kommender Woche und sind zunächst bis einschließlich 25. Mai dieses Jahres in Kraft.

Heil betonte nach dem Kabinettsbeschluss, der Höhepunkt der fünften Welle sei noch nicht überschritten - und auch danach klinge die Ansteckungsgefahr nur langsam ab. „Die Betriebe und ihre Beschäftigten müssen daher für eine Übergangszeit noch Basisschutzmaßnahmen ergreifen, um Ansteckungen bei der Arbeit zu verhindern.“

Corona-Regeln: Verantwortung liegt bei den Arbeitgebern

Die Verordnung schreibt vor, dass Arbeitgeber „im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung“ prüfen müssen, ob und welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten. Dazu sollen die Arbeitgeber das regionale Infektionsgeschehen sowie die Umstände und räumlichen Gegebenheiten des Arbeitsgebäudes berücksichtigen.

Zu den Maßnahmen, die Arbeitgeber prüfen bzw. ergreifen können, gehört:

Ein betriebliches Hygiene-Konzept

Ein kostenloses wöchentliches Test-Angebot

Verringerung von Personenkontakten (zum Beispiel, dass mehrere Personen einen Büroraum nutzen)

Homeoffice-Angebot

Bereitstellung von Schutzmasken

Lesen Sie auch Schwerer oder milder Verlauf: Wie gut bin ich gegen Corona geschützt? Ein Immunologe spricht über die Faktoren, die den Immunschutz gegen das Coronavirus beeinflussen - was man weiß und was noch nicht. Schwerer oder milder Verlauf: Wie gut bin ich gegen Corona geschützt? Ukraine-Krieg: Papierindustrie warnt - In Deutschland könnten Klopapier und Küchenrollen knapp werden Leere Regale bei Klopapier-Artikeln könnten bald zum Dauerzustand werden. Die Papierindustrie warnt: Die Produktion müsse eingestellt werden, sollte kein Gas mehr aus Russland kommen. Ukraine-Krieg: Papierindustrie warnt - In Deutschland könnten Klopapier und Küchenrollen knapp werden

Eine Verpflichtung bleibt für Arbeitgeber bestehen, wenn es um die Impfungen gegen Covid-19 geht: Sie müssen ihren Beschäftigten weiter ermöglichen, sich während der Arbeitszeit dagegen impfen zu lassen.

Corona-Regeln in Restaurants und Hotels

Hier ist wieder ein Wirrwarr der Bundesländer im Gange*: Eigentlich müssten ab 20. März sowohl in Hotels als auch bei Restaurants keine 3G-Nachweise (Geimpft, Getestet, Genesen) mehr gezeigt werden, die Maskenpflicht würde aufgehoben werden und alle Kontaktbeschränkungen wegfallen.

Einige Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen oder Rheinland-Pfalz wollen wegen der hohen Inzidenzen jedoch die Übergangsfrist nutzen und die bisherigen Regelungen bis Ende März bzw. Anfang April teilweise oder ganz beibehalten. In den Bundesländern gelten dann weiterhin in unterschiedlichen Ausführungen die bisherigen Maßnahmen bei Restaurant- oder Hotel-Besuchen wie etwa ein 3G-Nachweis und Maskenpflicht. In vielen Bundesländern wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen stehen aber endgültige Ankündigungen noch aus. Mit Material der dpa *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA