Corona-Masken: Großer Teil der Produkte mangelhaft - doch Folgen gibt es nicht

Von: Patricia Huber

Mittlerweile fehlt es nicht mehr an FFP2-Masken. Doch dafür sind einige mangelhafte Produkte nun auf dem Markt. © Sven Hoppe/dpa

Mittlerweile kann man Corona-Schutzmasken an jeder Ecke kaufen. Doch einige davon weisen erhebliche Mängel auf, wie eine Überprüfung der Länder zeigt.

München/Berlin - Zu Beginn der Corona*-Pandemie waren Schutzmasken noch knapp. Dasselbe passierte dann, als die ersten Schnelltests auf den Markt kamen. Um dem Mangel entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung dann die Qualitätsanforderungen gesenkt. Doch das hat drastische Folgen, wie eine Recherche von Business Insider nun zeigt. Etliche medizinische Produkte weisen gravierende Mängel auf.

Corona-Masken: Überprüfung der Länder mit schockierenden Ergebnissen

Die Nachfrage bei den Marktüberwachungsstellen der Länder zeigt erschreckende Ergebnisse. In Hessen wurden über 700 medizinische Schutzmasken überprüft – etwa 50 Prozent davon wiesen Mängel auf. Ähnliche Ergebnisse teilt auch Hamburg mit. Circa 70 Prozent der dort kontrollierten Masken galten als nicht konform mit den geltenden Produktsicherheitsvorschriften. Eine geringere Anzahl an mangelhaften Masken meldetet dagegen Baden-Württemberg. Hier waren nur 35 Prozent problematisch. In Nordrhein-Westfalen waren es über 40 Prozent.

Aber wenn die Mängel bekannt sind, wieso tut dann niemand etwas gegen die Mangel-Masken? Die Bundesregierung hat eine Ausnahmeregelung eingeführt, mit der auch Masken ohne das Produktsicherheitszertifikat „CE“ eingeführt werden durften. Eigentlich wurde das jedoch zum 1. Oktober 2020 verboten, doch wenn Importeure die Ware vor diesem Tag eingekauft haben, dürfen diese noch weiter in den Handel gebracht werden. Eigentlich unverantwortlich, doch die Bundesregierung erlaubt sogar die Nutzung solcher Masken noch bis zum 31. Mai 2022 – und das, obwohl mittlerweile längst kein Mangel an guten Produkten besteht.

Corona-Masken: Mangelhafte Produkte mit gefälschten Dokumenten

Wie Businnes Insider erklärt, steckt hinter den mangelhaften Masken oft „Abzocke und Betrügerei“. Oft würden gefälschte und unvollständige Dokumente vorgelegt, gaben die Prüfer an. Auch die Lieferketten konnten teils nur schwer nachverfolgt werden. Manchmal war es nicht einmal möglich, herauszufinden, wer denn nun die Produkte importiert hat.

Ein Sprecher der Überwachungsbehörde in Darmstadt erklärt: „In den meisten Fällen waren die Wirtschaftsakteure uneinsichtig und argumentierten mit der vermeintlichen technischen Wirksamkeit der Masken, der Mangelsituation und den negativen wirtschaftlichen Folgen.“ Manche Händler hätten sich selbst nach mangelhaften Beurteilungen geweigert, Maßnahmen zu ergreifen. (ph)