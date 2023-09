Coronavirus: Ärzte in NRW fordern zu freiwilligem Maskentragen auf

Frau mit Maske (Symbolbild). © Oleksandr Latkun/Imago

Ärzte in Nordrhein-Westfalen fordern aufgrund der steigenden Corona-Zahlen das freiwillige Tragen von Masken.

Düsseldorf in Deutschland - „Gerade wenn sich im Herbst und Winter der Alltag oftmals in geschlossenen Räumen abspielen wird, könnten Masken insbesondere zum Schutz vulnerabler Gruppen medizinisch wieder sinnvoll werden“, sagte Frank Bergmann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, der „Rheinischen Post“ (Montagsausgabe). Das gelte etwa in Alten- und Pflegeheimen.

Für eine neue Maskenpflicht sieht Bergmann aber aktuell keinen Anlass. Der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, forderte in der Zeitung die Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests. „Für viele Familien ist der Kauf von Corona-Tests finanziell nicht möglich“, sagte er. Ohne Bürgertest oder Selbsttest bestehe aber die Gefahr, dass Corona übersehen und weitergetragen werde. Die rechtzeitige Diagnose einer Infektion sei auch wichtig, um rechtzeitig eine antivirale Therapie mit Paxlovid einzuleiten.

Dem am Mittwoch erschienenen neuesten Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts zur Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen zufolge nimmt die Zahl der Covid-19-Erkrankungen seit einigen Wochen „ausgehend von einem niedrigen Sommerniveau“ wieder zu. smb/bk