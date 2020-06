Corona-Krise: Arbeitslosenquote erreicht erschreckende Höhe - Bundesagentur für Arbeit mit düsterer Prognose

Die Corona-Krise trifft die deutsche Wirtschaft schwer. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlichte nun Arbeitslosenzahlen, die das Ausmaß zeigen.

Die Corona-Krise* trifft die deutsche Wirtschaft hart.

In der Krise ist - so wie viele andere deutsche Unternehmen - der Autobauer BMW (siehe Erstmeldung vom 29. Mai).

Die Agentur für Arbeit veröffentliche nun erschreckende Arbeitslosenzahlen.

Update vom 3. Juni, 10.52 Uhr: Die Corona-Krise in Deutschland zeigt sich nun an der Zahl der Arbeitslosen. Die Arbeitslosenquote kletterte im Mai um 0,3 Punkte auf 6,1 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am heutigen Mittwoch (3. Juni) mit. Im Vergleich zum April stieg die Arbeitslosen-Zahl um 169.000 auf 2,813 Millionen Menschen.

Ein Blick in das vergangene Jahr zeigt das Ausmaß ebenfalls: Im Vergleich zum Mai 2019 ging die Arbeitslosigkeit um 577.000 Personen nach oben.

Die Bundesagentur für Arbeit rechnet für April wegen der Corona-Krise außerdem mit sechs Millionen Kurzarbeitern. Die Rücklage der Bundesagentur in Höhe von 26 Milliarden Euro werde zur Finanzierung voraussichtlich nicht ausreichen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele. Der Arbeitsausfall der Kurzarbeiter liege einer Schätzung zufolge im Schnitt bei 50 Prozent und damit höher als bei früheren Krisen.

Corona-Krise: BMW will schnellen Stellenabbau - „Bisherige Entscheidungen reichen nicht“

Erstmeldung vom 29. Mai:

München - BMW will den Stellenabbau im Konzern beschleunigen. Derzeit verhandelt der Vorstand mit dem Betriebsrat darüber, wie er ohne betriebsbedingte Kündigungen möglichst bald rund 6000 der weltweit insgesamt 126.000 Arbeitsplätze streichen kann. Am Freitag teilte Finanzvorstand Nicolas Peter auf Anfrage mit: „Die bisher getroffenen Entscheidungen reichen nicht aus, um die BMW Group bestmöglich durch diese enorm schwierige Situation zu steuern.“ Personalchefin Ilka Horstmeier sagte, neben dem Abbau von Zeit- und Urlaubskonten sowie Kurzarbeit „kommen wir nicht umhin, jetzt weitere Maßnahmen zu ergreifen“.

Corona-Krise: BMW will Einsparungen ohne betriebsbedingte Kündigungen erzielen

Nun werde geprüft, Mitarbeiter zwei oder drei Jahre vor dem gesetzlichen Rentenalter mit einer Abfindung früher in den Ruhestand zu schicken. Die rund 800 fertig werdenden Azubis sollen übernommen werden. Allerdings sollen sich junge Mitarbeiter für ein Studium oder eine Qualifizierung freistellen lassen können mit der Garantie, danach wieder bei BMW beschäftigt zu werden. Statt Urlaubsgeld soll es mehr Urlaubstage geben, 40-Stunden-Verträge auf 35 Stunden gekürzt werden.

„Unser Ziel ist es, noch im Juni ein Paket zu verabschieden“, sagte Horstmeier. Normalerweise verlassen jährlich etwa 5000 Mitarbeiter den Autokonzern, die Hälfte davon geht in Rente. Eine Nachbesetzung frei werdender Stellen wird bereits in jedem Einzelfall geprüft. In der Rezession wechseln jedoch weniger Mitarbeiter zu anderen Unternehmen als in normalen Zeiten.

Corona-Krise: BMW rechnet wie andere Autobauer mit Verlust im laufenden Quartal

Im laufenden Quartal rechnet BMW wie VW und Daimler mit Verlust. Der Absatz ist mau, die Werke arbeiten im Ein-Schicht-Betrieb. Vorstandschef Oliver Zipse hatte bei der Hauptversammlung Mitte Mai gesagt: „Die Prognosen für 2020 sind düster.“ Weiter schloss BMW-Betriebsratschef Manfred Schoch betriebsbedingte Kündigungen schon nicht mehr aus. Eine Betriebsvereinbarung garantiert jedem Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz - aber nur, solange das Unternehmen einen Jahresgewinn erwirtschaftet.

Neben Autobauern steckt auch die Lufthansa in der Krise. Eine geplante milliardenschwere Rettung durch die Regierung verzögert sich nun. Die Fluglinie hat den Deal der Regierung vorerst abgelehnt, wegen damit verbundenen Forderungen der EU-Kommission. Übrigens fordert auch BMW staatliche Unterstützung. Für Empörung sorgte der Großkonzern vor einigen Tagen nun jedoch durch die Ausschüttung von kostspieligen Dividenden an Aktionäre.

