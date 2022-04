Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen: Muss ich am Arbeitsplatz eine Maske tragen?

Von: Markus Hofstetter

Die allgemeine Maskenpflicht am Arbeitsplatz ist zwar entfallen, dennoch kann der Arbeitgeber das Tragen einer Masken vorschreiben © YAY/imago

Am Arbeitsplatz gibt es keine allgemeine Maskenpflicht mehr. Der Arbeitsgeber kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen das Tragen von Schutzmasken weiterhin vorschreiben.

München - Zum 3. April sind die meisten Corona-Schutzregeln gefallen, auch in Bayern*. Unter anderem gibt es in vielen Bereichen keine Maskenpflicht* mehr. Zum Schutz gegen das Coronavirus muss eine FFP2-Maske nur noch im öffentlicher Nahverkehr, in Arztpraxen, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in Flüchtlingsunterkünften und in ähnlichen „vulnerablen Einrichtungen“.

Überall sonst entfällt die Maskenpflicht, zum Beispiel im Einzelhandel, in der Gastronomie, in Freizeiteinrichtungen aller Art und in der Schule. Die Staatsregierung empfiehlt allerdings, in Innenräumen auch weiter Maske zu tragen, etwa im Handel, aber auch in Schulen außer im Klassenzimmer.

Maskenpflicht am Arbeitsplatz: Arbeitgeber muss Gefährdung beurteilen

Am Arbeitsplatz sieht es etwas anders aus. Auch die bisherigen arbeitsplatzspezifischen Regelungen wurden dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) gestrichen. Das bedeutet das weitgehende Ende der 3G-Regelung am Arbeitsplatz, Ausnahmen sind etwa Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser, der Pflicht zum Anbieten von wöchentlich mindestens zwei Corona-Tests* pro Woche, sowie der Homeoffice-Pflicht.

Weiterhin gilt jedoch die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV), die zuletzt am 20. März 2022 geändert wurde und zunächst am 25. Mai 2022 ausläuft. Darin sind aber keine Basisschutzmaßnahmen wie die AHA+L-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften), Kontaktreduzierung oder Homeoffice mehr vorgeschrieben. Allerdings hat der Arbeitgeber eine individuelle Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, deren Ergebnis die Grundlage für das betriebliche Hygienekonzept ist.

Maskenpflicht am Arbeitsplatz: Entscheidung liegt beim Arbeitgeber

Im Rahmen dieser Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber sowohl das örtliche Infektionsgeschehen als auch die tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren, zum Beispiel räumliche Begebenheiten, zu berücksichtigen. Miteinfließen kann auch der Impf- oder Genesenenstatus der Beschäftigten.

Anhand des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitsgeber insbesondere zu prüfen, ob und welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten. Dazu zählen

Wöchentliches Testangebot für alle in Präsenz Beschäftigten

Verminderung betrieblicher Personenkontakte, zum Beispiel durch eine Reduzierung der gleichzeitigen Nutzung von Räumen oder durch das Angebot von Homeoffice

Bereitstellung medizinischer Gesichtsmasken oder Atemschutzmasken

Die beschlossenen Maßnahmen müssen im betrieblichen Hygienekonzept festgeschrieben und den Beschäftigten zugänglich gemacht werden, so dass auch jeder darüber informiert ist.

Die Arbeitgeber müssen zudem weiterhin über die Risiken einer Erkrankung durch das Coronavirus* und die Impfmöglichkeiten informieren und letztere während der Arbeitszeit ermöglichen.