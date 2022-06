Lockdown in China: Deutschlehrer entsetzt - „Als ob man etwas falsch gemacht hätte“

Von: Patricia Huber

Teilen

Die Corona-Regeln in China sind streng. In vielen Städten gehören regelmäßige Tests noch zur Tagesordnung. © Kyodo News/Imago Images

Langsam, aber sicher neigen sich auch in China die Corona-Lockdowns dem Ende zu. Wie hart die Regeln wirklich sind, berichtet ein Deutschlehrer aus Nanjing.

Nanjing - Maximilian Danner kommt eigentlich aus dem beschaulichen Freiburg im Breisgau. Doch vor sechs Jahren verließ er die 230.000 Einwohner-Stadt und zog nach Nanjing in China. Nanjing hat 8,5 Millionen Einwohner und liegt etwa 300 Kilometer nordöstlich von Shanghai entfernt. Dort lebt der 30-Jährige mittlerweile mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Schwiegermutter und arbeitet als Deutschlehrer am Goethe-Institut.

Coronavirus: So erlebten Einwohner den Lockdown in China

In den vergangenen Jahren arbeitete Maximilian, ähnlich wie viele andere, im Home-Office. Der gravierende Unterschied: Maximilian und seine Familie befanden sich mehrfach in harten Corona-Lockdowns. Im Merkur.de-Interview berichtet er, wie er die Zeit mit den extrem strengen Regeln erlebt hat.

Herr Danner, Sie waren bis vor kurzem noch im harten Lockdown. Wie sah Ihr Alltag aus?

Zu Beginn des harten Lockdown klopften morgens um 6:30 Uhr zwei Personen in Schutzanzügen an der Tür. Die haben dann den PCR-Test durchgeführt. Den Rest des Tages waren wir zu Hause und alle drei Tage wurden uns Lebensmittel gebracht

Konnten Sie sich aussuchen, welche Lebensmittel Sie erhalten?

Jeder hat dasselbe bekommen. Aber da wir ein Vier-Personen-Haushalt sind, gab‘s ein bisschen mehr.

In manchen Städten war die Versorgung durchaus kritisch. Bei Ihnen auch?

Wir waren glücklicherweise besser versorgt als Freunde in Shanghai. Die mussten sich aus den Resten der Lieferungen ihren Salat selbst nochmal neu anpflanzen. Wir wurden schon relativ gut versorgt. Vor allen Dingen mit Gemüse und Obst - Fleisch haben wir weniger bekommen. Aber wir hatten glücklicherweise noch ziemlich viel eingefroren, da wir geahnt haben, dass problematisch werden könnte.

China-Lockdown: „Kam einem vor, als ob man eingesperrt wird“

Wie wurden Sie über den Lockdown und neue Corona-Entwicklungen informiert?

Am Anfang war es eine Überraschung. In Shanghai wurde der Lockdown zumindest angekündigt, aber wir wurden einfach über Nacht eingesperrt. Das lief so, dass am Abend um 21 Uhr in eine Chat-Gruppe geschrieben wurde, dass ab jetzt niemand mehr raus- oder reinkommt. Das hat besonders die Leute überrascht, die am Abend noch spontan spazieren oder mit dem Hund draußen waren. Die haben wirklich die Nacht draußen geschlafen - also vor dem Tor der Wohnsiedlung. Während des Lockdowns wurden wir dann ziemlich im Dunklen gelassen. Nur die letzten zwei Tage war dann klar, wann geöffnet wird, aber davor wussten wir wirklich gar nichts. Es war immer ungewiss.

Sie haben ja auch einen Hund. Durften Sie wenigstens deshalb raus?

Ja, wir haben zwei Hunde und durften nicht vor die Tür. Im Prinzip hätten wir zwei Wochen nur in der Wohnung sein sollen. Es wurde auch eine Art Siegel aus Papier an der Tür befestigt, um zu prüfen, ob man rausgegangen ist. Wenn dieses gerissen ist, wussten die Behörden, dass man draußen war. Zum Glück wurde das an unserer Tür so schlecht angebracht, dass es sofort runtergefallen ist. Man konnte also nicht sehen, ob wir rein oder rausgegangen sind.

Dann haben Sie zumindest an der Stelle Glück gehabt?

Meine Schwiegermutter hat die Hunde nach draußen gebracht. Da wurde sie dann immer wieder von den Helfern angemotzt, dass sie zurück in ihre Wohnung gehen solle. Sie hat das ignoriert, ist cool geblieben und hat erklärt, dass die Hunde eben rausmüssen. Ich denke, die haben das auch verstanden und dass von ihr auch keine Gefahr ausgeht.

Was hat Sie in der gesamten Lockdown-Zeit am meisten genervt?

Am meisten genervt hat mich die Ungewissheit. Und man hat sich wirklich gefühlt, als ob man was falsch gemacht hätte. Als ob es unsere Schuld wäre, dass es so ist, wie es ist. Es wurde immer argumentiert, dass es zu unserem Schutz sei. Aber es kam einem nicht so vor, als ob man beschützt würde. Wir haben uns eher so gefühlt, als seien wir eingesperrt.

Lockdown in China: „Es gab ziemlich verzweifelte Schicksale“

Wie war die Stimmung allgemein in der Umgebung und in der Stadt?

Hälfte-Hälfte, würde ich sagen. Viele Leute, die hier im Vorort leben, sind von der Stadt abhängig. Denn wenn sie nicht rauskommen, können sie nicht zu ihren Arbeitsplätzen fahren. Viele von diesen Leuten haben ihre Arbeit verloren. Es gab ziemlich verzweifelte Schicksale. Familien, die voneinander getrennt wurden. Zum Beispiel die kleine Tochter, die zu Hause geblieben ist, während die Eltern noch in der Stadt waren und dann war die Tochter alleine im Lockdown. Es gab schon sehr viel Unmut. Es gab aber auch Leute, die da wirklich dahinter standen. Die haben gesagt Augen zu und durch und dann ist es wieder gut.

Hatten Sie schon Corona und was bedeutet das?

Glücklicherweise wurden wir alle immer negativ getestet. Aber im Nachbargebäude war jemand Corona-positiv und dann wurde das gesamte Gebäude in ein Quarantäne-Hotel umgesiedelt. Die waren alle für zwei Wochen weg.

Wie ist die Stimmung bezüglich der Impfung?

Bisher werden wir nur mit dem chinesischen Impfstoff geimpft. Ich bin mir nicht sicher, ob die europäischen und amerikanischen Impfstoffe akzeptiert werden würden. Ich denke, es ist eher eine Sache von Gegenseitigkeit. Der chinesische Impfstoff wird in Europa nicht akzeptiert, also wird hier auch der europäische Impfstoff nicht akzeptiert.

Es wäre schön, wenn wir die Auswahl hätten, aber momentan gibt es nur Sinovac.

Glauben Sie, dass sich viele vielleicht gar nicht impfen lassen wollen und eher auf traditionelle chinesische Medizin vertrauen?

Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich noch was mit der traditionellen Medizin zu tun hat. Aber es ist trotzdem ein Fakt, dass viele ältere Menschen nicht geimpft sind oder nicht zur dritten Impfung gehen.