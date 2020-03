Deutsche Politik schnürt Corona-Notpaket für die Wirtschaft: ein Überblick über die Maßnahmen

Das Coronavirus trifft die Wirtschaft auch in Deutschland. Es drohen dramatische Folgen, denen hierzulande mit verschiedenen Maßnahmen entgegengewirkt werden soll. Ein Überblick.

Das Coronavirus* hat drastische wirtschaftliche Folgen.

Bund und Länder wollen mit verschiedenen Maßnahmen helfen.

Wir geben einen Überblick zu den Corona-Maßnahmen.

Berlin/Frankfurt - Schon längst ist klar, dass das Coronavirus nicht nur ein gesundheitliches Problem ist. Auch die Wirtschaft wird von dem Konsequenzen der Pandemie heftig getroffen.*

Vor allem, dass Geschäfte und Firmen nun vielerorts komplett schließen müssen, bringt Unternehmen in Nöte. Auch die Börse bricht ein*. Damit fallen Umsätze und Aufträge weg - bei den Firmen und Selbstständigen werden Existenzängste geschürt - Arbeitnehmer haben Angst vor der Arbeitslosigkeit oder sind gar bereits arbeitslos.

Die Politik will nun mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zusätzliche Notfall-Pakete schnüren - auch um große Lohneinbußen zu verhindern. Ausgeweitete Kreditprogramme für Firmen sind bereits angelaufen.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sendete nach einem Spitzentreffen mit den Sozialpartnern am Mittwoch in Berlin ein klares Signal: Firmen und Beschäftigte sollten in dieser beispiellosen Krise nicht im Stich gelassen werde. Kanzlerin Angela Merkel* (CDU) stellte Wirtschaft und Arbeitnehmer auf harte Wochen ein - sie garantierte in ihrer Fernsehansprache nach einem vorab verbreiteten Redetext: Die Bundesregierung tue alles, was sie könne, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern. Ein Überblick über Maßnahmen:

Coronavirus-Maßnahmen: Lohnfortzahlung bei Kinderbetreuung

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind in den Ländern Kitas und Schulen dicht, bis nach Ostern. Das stellt viele Beschäftigte mit Kindern vor eine große Aufgabe: wie soll die Kinderbetreuung organisiert werden? In vielen Fällen können Arbeitnehmer im Home Office arbeiten. Andere aber können das nicht. Und wenn sie selbst zuhause auf die Kinder aufpassen müssen, können sie oft nicht zur Arbeit.Für diesen Fall gilt eine Lohnfortzahlung, die anders als im Krankheitsfall aber nur wenige Tage gilt.

Heil kündigte nun an, voraussichtlich am kommenden Montag werde das Bundeskabinett ein Gesetz beschließen, dass bei Schul- und Kitaschließungen den Arbeitgebern gestatte, Lohnfortzahlungen ausweiten zu können. Die Firmen sollen sich das Geld dann vom Staat zurückholen können. Geplant sei ein gestuftes Verfahren über einen begrenzten Zeitraum, so dass die Löhne nicht absacken. Es gehe um Kinder unter zwölf Jahren. Weitere Details nannte Heil noch nicht.

Wirtschafts-Maßnahmen wegen Corona: Aufstockung des Kurzarbeitergelds

Bundestag und Bundesrat haben ein erweitertes Kurzarbeitergeld beschlossen. Dies war bereits in der Finanzkrise 2008/2009 ein zentrales Instrument, um Massenentlassungen zu verhindern. In der Corona-Krise gibt es bundesweit bereits einen Ansturm von Unternehmen. Konkret können mehr Firmen als bisher die Leistung der Bundesagentur für Arbeit (BA) beantragen. Die BA übernimmt 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns, wenn ein Unternehmen Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent. Heil wies darauf hin, das Geld sei da - die BA habe einen Puffer von 26 Milliarden Euro.

Das Problem: Anders als bei der Finanzkrise zieht sich die Corona-Krise quer durch alle Branchen. In vielen Firmen würden nicht wie damals 30 oder 40 Prozent der Arbeitnehmer in Kurzarbeit geschickt, sondern alle, wie DGB-Chef Reiner Hoffmann. Dies sei eine andere Dimension. Zwar sehen manche Tarifverträge wie in der Metall- und Elektroindustrie vor, dass das Kurzarbeitergeld aufgestockt wird - auf fast 100 Prozent des Nettolohns. Insgesamt würde aber nur eine Minderheit der Tarifbeschäftigten eine vertraglich vereinbarte Aufstockung zusätzlich zum Kurzarbeitergeld erhalten, wie das gewerkschaftliche WSI-Tarifarchiv mitteilte.

Darum soll nun gegengesteuert werden. Politik und Sozialpartner wollten Lohnlücken beim Kurzarbeitergeld gemeinsam abfedern, sagte Heil. Es solle verhindert werden, dass über längere Zeit die Löhne absacken und es zu Härten komme. Dies könnte andernfalls vor allem Geringverdiener treffen, sagte Hoffmann. In einer gemeinsamen Erklärung der Ministerien und der Sozialpartner heißt es, diese würden unter Beteiligung der Regierung nun „kurzfristig“ Gespräche führen, wie über tarifvertragliche Lösungen eine finanzielle Aufstockung ausgestaltet werden könne.

Wirtschafts-Maßnahmen wegen Corona: Unbegrenzte Kreditprogramme

Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatten am vergangenen Freitag unbegrenzte Kreditprogramme angekündigt - auch dies ist beispiellos. Damit soll die Liquidität von Unternehmen sichergestellt werden, die in Finanznöte geraten. Der Staat übernimmt damit mehr Risiken. Das könnte „zig Milliarden“ kosten, sagte Scholz. Unternehmen können die Hilfskredite ab sofort über ihre Hausbank beantragen, wie die staatliche Förderbank KfW und die Deutsche Kreditwirtschaft am Mittwoch mitteilten.

Die KfW bietet Geschäftsbanken an, mit Hilfe staatlicher Garantien 70 bis 80 Prozent des Risikos zu übernehmen. Das soll die Vergabe von Darlehen erleichtern. „Um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abzumildern, muss den Unternehmen jetzt rasch und unkompliziert geholfen werden“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken, Christian Ossig. Er sicherte eine rasche Prüfung von Anträgen zu: „Die Banken können das innerhalb von Wochenfrist stemmen.“ Viele Wirtschaftsverbände forderten, die Unterstützung müsse zügig und unbürokratisch ankommen.

Wirtschafts-Maßnahmen wegen Corona: Lockerung der Regeln für Banken

Um Banken mehr Spielräume zur Kreditvergabe zu eröffnen, entlasten die Aufseher die Institute zusätzlich: Der sogenannte antizyklische Kapitalpuffer, der erst im vergangenen Jahr auf 0,25 Prozent erhöht worden war, wird zum 1. April auf null Prozent gesenkt. Gelten soll das mindestens bis Jahresende. Die EZB-Bankaufsicht erlaubt Geldhäusern zudem vorübergehend, Vorgaben für Kapital- und Liquiditätspuffer zu unterschreiten. Somit ergeben sich im Summe gut 120 Milliarden Euro Kapitalentlastungen für Deutschlands Banken. Gleichzeitig versorgen Notenbanken weltweit den Finanzsektor mit gewaltigen Summen frischer Liquidität.

Um die Banken in Deutschland selbst müsse man sich keine Sorgen machen, betonte der Ausschuss für Finanzstabilität, der mit Vertretern von Bundesfinanzministerium, Bundesbank und Finanzaufsicht Bafin besetzt ist: „Das deutsche Bankensystem ist insgesamt gut kapitalisiert und es zeigen sich keine Liquiditätsengpässe.“

Wirtschafts-Maßnahmen wegen Corona: Notfallfonds

Neben den Kreditprogrammen für Unternehmen soll es vor allem für Freiberufler und Solo-Selbstständige Direkthilfen geben. Ein Fonds könne besonders Minifirmen helfen, in denen Notfallkredite von Banken aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich seien, so der BDI. Scholz hatte angekündigt, die Bundesregierung arbeite an einem Notfallfonds. Bereits an diesem Donnerstag könnte der Fonds mit Direkthilfen stehen. Das könnte noch einmal Milliarden kosten.

