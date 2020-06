Lufthansa: 26.000 Jobs in Gefahr - Piloten zu Mega-Gehaltsverzicht bereit

Die Corona-Krise trifft die Lufthansa mit voller Wucht. Statt der zunächst angenommenen 10.000 sind laut Konzern-Angaben 26.000 Stellen in Gefahr. Lufthansa-Piloten machen nun ein großzügiges Angebot.

Frankfurt - Nachdem wegen der Corona*-Pandemie die meisten Lufthansa-Flugzeuge in den vergangenen Wochen am Boden bleiben mussten, ist die Zukunft des Großkonzerns weiter ungewiss. Zwar steht bereits ein milliardenschwerer Deal für die Rettung des Unternehmens durch Staatshilfen, doch die Lufthansa-Aktionäre könnten dieses Rettungspaket immer noch ablehnen. Bei den am Mittwochabend begonnenen Verhandlungen zwischen Konzernvorstand und den Tarifpartnern erklärte die Flugbegleitergewerkschaft Ufo, dass in diesem Fall die Insolvenz drohe.

Lufthansa in der Corona-Krise: 22.000 Vollzeitstellen sind gefährdet

Ufo sprach von insgesamt 26.000 Arbeitsplätzen - oder 22.000 Vollzeitstellen - die derzeit in Gefahr seien, davon die Hälfte in Deutschland. Die Mitarbeiter aller Airlines des Konzerns müssten einen Kündigungsschutz erhalten, forderte die Gewerkschaft. Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verlangt den Erhalt der Arbeitsplätze bei der Lufthansa.

Die Piloten der Kranich-Airline haben nun ihr Angebot erneuert, in der Corona-Krise freiwillig auf bis zu 45 Prozent ihres Gehalts zu verzichten und damit Arbeitsplätze zu erhalten. Die Vereinigung Cockpit (VC) habe Kosteneinsparungen von etwa 350 Millionen Euro angeboten, teilte die Gewerkschaft mit. „Die Gespräche des heutigen Tarifpartnergipfels haben gezeigt, dass wir gemeinsam eine Lösung finden wollen und werden“, erklärte VC-Präsident Markus Wahl am Abend. Im Gegenzug für den Gehaltsverzicht „erwarten wir einzig vom Konzernvorstand, dass er sich zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt“.

+ Am Flughafen München herrschte auch Anfang Juni größtenteils noch gähnende Leere. © AFP / CHRISTOF STACHE

Lufthansa in der Corona-Krise: „Signifikante Senkung der Personalkosten“ sei nötig

Die Lufthansa erklärte nach dem Treffen mit den Gewerkschaftsvertretern am Mittwochabend, dass eine „signifikante Senkung der Personalkosten“ nötig sei. Betriebsbedingte Kündigungen will die Fluggesellschaft durch Kurzarbeit* und Krisenvereinbarungen aber möglichst vermeiden.

Wegen der Corona-Krise soll die Lufthansa mit einem neun Milliarden Euro umfassenden Rettungspaket des Staates gestützt werden. Unternehmenschef Carsten Spohr rechnet erst in mehreren Jahren wieder mit einer Normalisierung des Angebots* und hat eine tiefgreifende Umstrukturierung angekündigt. „Wir gehen davon aus, dass die Flotte der Lufthansa Group nach der Krise rund 100 Flugzeuge weniger zählen wird“, erklärte der Konzern am Mittwochabend. Entsprechend weniger Piloten und Flugbegleiter werden gebraucht. Hinzu kämen Überhänge in der Verwaltung und im Drittkundengeschäft der Servicegesellschaften.

Übrigens: Ende Mai sorgte ein Corona-Fall auf einem vollbesetzten Lufthansa-Flug in München für Schlagzeilen.

Lufthansa in der Corona-Krise: Es sollen möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden

Die Beschäftigten fürchten nun einen Stellenabbau*. Im Mai hatte Spohr noch gesagt, die Fluggesellschaft habe 10.000 Stellen zu viel an Bord. Insgesamt hat der Konzern rund 138.000 Beschäftigte. Ende April waren erste Verhandlungen mit der Pilotengewerkschaft sowie den Gewerkschaften Ufo und Verdi für das Kabinenpersonal ohne Ergebnis geblieben. Die Hauptversammlung der Aktionäre, bei dem diese wohl über das geplante Rettungspaket abstimmen werden, ist am 25. Juni. Daher wollen die Tarifpartner bis zum 22. Juni „konkrete, personalkostensenkende Maßnahmen“ vereinbaren, um „den Weg für den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze“ zu ebnen, teilte die Lufthansa mit.

Nach dem Treffen erklärte UFO-Geschäftsführer Nicoley Baublies, die 22.000 Vollzeitstellen entsprächen 26.000 Arbeitsplätzen im Konzern. Dies könne „niemandem gefallen“. Die Gewerkschaft werde „weiterhin alles versuchen, um bis zur außerordentlichen Hauptversammlung eine Lösung erreichen zu können“, versicherte er. Die Lufthansa müsse im Gegenzug „umschalten“. Bisher „erleben wir noch keinen partnerschaftlichen Weg“, kritisierte Baublies und bekräftigte die Forderung nach einem Kündigungsschutz für die Mitarbeiter aller Airlines des Konzerns.

cia mit AFP-Material

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Boris Roessler