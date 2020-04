Corona-Krise: Bundesregierung soll Lufthansa mit 9 Milliarden Euro retten

In der Corona-Krise braucht auch die Lufthansa staatliche Hilfen. Nun sind die Verhandlungen mit der Bundesregierung offenbar weit fortgeschritten.

Frankfurt/Berlin - Die Deutsche Lufthansa macht aktuell infolge der Corona-Reisebeschränkungen* herbe Verluste - und hat sich nun nach stundenlangen Verhandlungen am Montagnachmittag mit der Bundesregierung auf staatliche Hilfen geeinigt. Das berichtet Business Insider. „De facto droht dem Unternehmen in wenigen Wochen die Insolvenz“, schreibt das Wirtschaftsportal.

Demnach soll die Lufthansa nun neun Milliarden Euro staatliche Hilfen erhalten. „Im Gegenzug bekommt die Regierung als neuer Anteilseigner eine Sperrminorität und ein bis zwei Aufsichtsratsmandate, die jedoch nicht von Beamten oder Politikern besetzt werden sollen. Formal hängt das Unternehmen dann als Staatsbeteiligung am Bundesfinanzministerium“, heißt es in dem Bericht.

Lufthansa in Corona-Krise: Konzern-Chef Spohr soll Merkel und Scholz trefen

Lufthansa-Chef Carsten Spohr habe an den Verhandlungen nicht teilgenommen, heißt es in dem Bericht weiter, wolle den Deal aber am Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) formal besiegeln.

Die Lufthansa verhandelt derzeit mit mehreren Staaten über mögliche Hilfen. Über deren konkrete Ausgestaltung gab es jedoch Streit in der GroKo. Anders als die Union hatte die SPD ein Mitspracherecht des Bundes für den Fall staatlicher Unterstützung gefordert.

Corona-Krise trifft Lufthansa: Söder (CSU) gegen Verstaatlichung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) indes hatte sich in der Debatte für eine stille Beteiligung ausgesprochen. „Natürlich ist es wichtig, die Lufthansa zu retten. Die Lufthansa ist ein systemrelevantes Unternehmen“, sagte Söder in München. Der Staat sollte dabei aber eher „als stiller Teilhaber denn als Aktionär“ auftreten.

Staatshilfen für die Lufthansa in der Corona-Krise? Streit in der GroKo

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dagegen wandte sich gegen die Möglichkeit einer stillen Beteiligung des Bundes. „Wenn Unternehmen wie Lufthansa aus Steuergeldern Staatshilfen in Milliardenhöhe bekommen, müssen auch Mitspracherechte für den Bund gewährleistet sein“, sagte er am Wochenende der Bild-Zeitung. „Das ist schon aus Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich.“

Dem widersprach Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU). „Sollte der Staat sich direkt beteiligen und Politiker Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen nehmen, dann muss das sehr gut begründet werden. Ich habe bislang noch von keiner solchen Begründung gehört“, sagte er dem Handelsblatt.

dpa/AFP/frs

