Coronavirus: Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln läuft aus

Teilen

Ende der Schutzmaskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln © Gottfried Czepluch/IMAGO

Reisende im Fernverkehr dürfen ab Donnerstag auf eine Schutzmaske verzichten.

Berlin in Deutschland - Auch für Fahrten im Nahverkehr etwa in Bussen, U-Bahnen und S-Bahnen laufen die letzten Corona-Maskenvorschriften aus. In einigen Bundesländern wurden sie bereits abgeschafft. Die Maskenpflicht im bundesweiten Fernverkehr war im Mai 2020 eingeführt worden - kurz nachdem die Pandemie Deutschland erreicht hatte.

Die Maskenpflicht im Personenverkehr hatte immer wieder Ärger an Bord der Züge verursacht. Die Bahn etwa registrierte im vergangenen Jahr ein Viertel mehr Übergriffe auf Beschäftigte als im Jahr zuvor. Sie führte dies vor allem auf die Durchsetzung der Maskenpflicht zurück. Bahngewerkschafter hatten von teils aggressiven Angriffen bis hin zu schweren Verletzungen berichtet. pw/cne