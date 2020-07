Wegen Corona-Flaute: Ryanair schließt mehrere Standorte - Radikaler Kahlschlag geplant

Corona wirft die Fluggesellschaften in die Krise: Ein Billigflieger schließt nun mehrere deutsche Standorte. Die Auswirkungen sind noch unklar.

Die Wirtschaft ist von der Corona-Pandemie* schwer gebeutelt - auch in Deutschland.

Folgen hat nun einmal mehr auch die Krise der Airlines. Ryanair will mehrere Basen schließen.

Schon am 1. November ist in Frankfurt-Hahn Schluss. Mehr als 100 Piloten sollen insgesamt gehen.

Dublin - Die Corona-Krise bringt die nächste Hiobsbotschaft einer Fluggesellschaft: Europas größte Billigairline Ryanair will mehrere Basen in Deutschland schließen.

Schon zum 1. November soll die Basis am vor allem für die Ryanair-Verbindungen bekannten Hunsrück-Airport Hahn schließen. Auch den Standorten in Berlin-Tegel und im nordrhein-westfälischen Weeze droht offenbar das Aus - noch vor dem Winter. Das teilte die Ryanair-Tochter Malta Air am Dienstag in einem internen Schreiben mit, das der dpa in London vorliegt. Darin spricht die Airline auch für weitere Standorte von einem erheblichen Personalüberhang.

Ryanair in der Corona-Krise: Drei deutsche Basen schließen - Mehr als 100 Piloten-Kündigungen?

Zuvor hatte es einen heftigen Streit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) über Gehaltskürzungen in der Corona-Krise gegeben. Die bei der Ryanair-Tochter Malta Air beschäftigten Piloten aus Deutschland hatten die Vorschläge der Airline abgelehnt. In der Vergangenheit war bei Ryanair auch mehrfach gestreikt worden.

Nach VC-Angaben sind von angedrohten Kündigungen bis zu 170 Piloten betroffen. Ein Sprecher der Pilotengewerkschaft bekräftigte auf dpa-Anfrage am Abend, die Gewerkschaft habe trotz mehrheitlicher Ablehnung der Forderungen des Managements ein Interesse an einer Verhandlungslösung. Auch lehne man die Vorschlage des Arbeitgebers nicht vollständig ab, aber es gebe „noch Luft nach oben“. Eine Schließung von Basen ist allerdings nicht automatisch gleichbedeutend mit der Aufgabe von Flugverbindungen.

Ryanair-Kahlschlag in Deutschland: Billigflieger ergreift drastischen Schritt - Airlines in der Krise

Die Piloten in Hahn bekämen noch in dieser Woche ihre Kündigung, teilte Malta-Air-Personalchef Shane Carty mit. Die Airline wollte ihr internes Schreiben nicht weiter kommentieren. Die Pandemie hat weltweit die Fluggesellschaften hart getroffen und teils zu massiven Stellenkürzungen geführt. Auch die Lufthansa als Deutschlands größte Linie geriet in zwischenzeitlich bedrohliche Krise. Die Folgen zeigen sich nun auch am Flughafen München, wie Merkur.de* berichtet.

Ohnehin sind die Folgen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft noch schwer absehbar. Experten rechnen mit einem bösen Erwachen bei der Zahl der Insolvenzen. (dpa/fn) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.