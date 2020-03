Coronavirus trifft Wirtschaft: G20-Staaten schnüren Paket über fünf Billionen Dollar

Der Wirtschaft drohen durch die Coronakrise dramatische Folgen. Die USA haben nun ein Konjunkturpaket in Billionenhöhe zur Unterstützung der Wirtschaft beschlossen.

Das Coronavirus* beschädigt die Weltwirtschaft massiv.

beschädigt die massiv. Zahlreiche Länder legenHilfsprogramme* auf.

Und auch die USA haben ein Konjunkturpaket in Höhe von zwei Billionen Dollar beschlossen.

Update vom 26. März 2020, 18.44 Uhr: Die G20 der führenden Wirtschaftsmächte will bei der Bekämpfung der Corona-Krise an einem Strang ziehen und die Weltwirtschaft zunächst mit insgesamt fünf Billionen US-Dollar stützen. Bei einem Videogipfel einigten sich die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag darauf, konkrete Maßnahmenpakete zur Eindämmung der Pandemie und Abfederung der wirtschaftlichen Folgen zu erarbeiten. „Wir bekennen uns nachdrücklich dazu, dieser gemeinsamen Bedrohung geeint entgegenzutreten“, hieß es in ihrer Abschlusserklärung.

Coronavirus: Üble Hiobsbotschaft aus Trumps USA - riesige Arbeitslosen-Welle rollt an

Update vom 26. März, 13.46 Uhr: Die Wirtschaft der USA wird vom Coronavirus auf das Heftigste getroffen: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind infolge der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den Vereinigten Staaten sprunghaft angestiegen. Ihre Zahl hat sich von 282.000 in der Vorwoche auf nunmehr rund 3,3 Millionen verzehnfacht, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Entlassungen sind in den USA in der Regel wesentlich schneller möglich als etwa in Deutschland. In den USA gab es bislang auch keine Regelung wie das deutsche Kurzarbeitergeld, die den Arbeitsmarkt in Krisensituationen stabilisiert.

Das gesamte Ausmaß der wirtschaftlichen Verwerfungen der Coronavirus-Pandemie ist immer noch nicht absehbar. Viele Analysten befürchten inzwischen aber einen dramatischen Einbruch im zweiten Quartal und eine Rezession aufs ganze Jahr betrachtet. Auch die Börsen könnten von der Hiobsbotschaft erneut in Mitleidenschaft gezogen werden.

Coronavirus: Vietnam stoppt Reis-Export - wird das Nahrungsmittel knapp?

Update 12.48 Uhr: Vietnam stoppt vorerst seine Reisexporte, um die Nahrungsmittelversorgung der eigenen Bevölkerung sicherzustellen. Sowohl die Corona-Pandemi e als auch eine schwere Dürre und ein Eindringen von Salzwasser in das Mekong Delta im Süden des Landes böten Grund zur Sorge, begründete die Regierung in Hanoi den Schritt am späten Dienstagabend. Nahrungsmittel könnten knapp werden, warnte Ministerpräsident Nguyen Xuan Phuc in einer Mitteilung. Zudem ordnete er an, das Land solle zusätzliche Reisvorräte einkaufen. Der Zoll des südostasiatischen Landes wies die Dienststellen in den Provinzen an, ab dem heutigen Mittwoch keine Reisexporte mehr zu genehmigen.

+ Vietnam stoppt in der Corona-Krise den Reis-Export. (Symbolbild) © dpa / Kate Bartlett

Im Mekong Delta ist in diesem Jahr das Salzwasser weiter in die örtlichen Flüsse eingedrungen als üblich und bedroht die Wasserversorgung für die landwirtschaftliche Produktion. Darunter leiden vor allem die Reisbauern in der Region. Nach Berichten von Staatsmedien haben der Klimawandel und der Bau von Dämmen flussaufwärts in China das Problem noch verstärkt.

Vietnam ist nach Indien und Thailand der drittgrößte Exporteur von Reis weltweit. Das Land exportierte im vergangenen Jahr rund 6,37 Millionen Tonnen Reis im Wert von umgerechnet 2,6 Milliarden Euro.

Bis zum Mittwoch wurden in Vietnam 134 Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet, die durch das Coronavirus verursacht wird. Todesfälle waren zunächst nicht bekannt.

Coronavirus: US-Regierung macht Weg frei für Billionen-Dollar-Konjunkturpaket

Update vom 25. März, 7.32 Uhr: In den USA haben sich Demokraten und Republikaner nun auf ein b illionenschweres Konjunkturpaket zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie geeinigt. Zuvor verweigerten die Demokraten einem Konjunkturpaket die Zustimmung. Wie am Mittwochmorgen nach mitteleuropäischer Zeit bekannt wurde, soll das Konjunkturpaket laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg zwei Billionen Dollar umfassen. Der führende Demokrat im Senat, Chuck Schumer, sowie der republikanische Mehrheitsführer, Mitch McConnell, teilten in Washington am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) vor Journalisten mit, dass die beiden Parteien nun einen Konsens gefunden haben.

Update vom 24. März, 13.27 Uhr: Europas größte Billig-Airline Ryanair stoppt wegen der Corona-Pandemie alle Flüge für mindestens zwei Monate. Das Unternehmen gehe derzeit davon aus, dass keine Flüge im April und Mai stattfinden werden, teilte Ryanair-Chef Michael O'Leary in Dublin mit. Letztlich hänge das aber von den Regierungsanweisungen ab. Niemand wisse, wie lange die Pandemie dauern werde. Ryanair steht laut O'Leary aber bereit, gestrandete Passagiere zurückzufliegen oder sich zum Beispiel an Medikamenten-Lieferungen zu beteiligen.

Update vom 24. März, 9.28 Uhr: Tech-Milliardär Elon Musk hat für den Kampf gegen das Coronavirus seine Hilfe angeboten. Er habe in China 1255 Beatmungsgeräte gekauft und nach Los Angeles gebracht, schrieb der 48-jährige Tesla-Chef auf Twitter. „Wenn Sie ein kostenloses Beatmungsgerät installiert bekommen möchten, lassen Sie es mich wissen“, sagte Musk.

Update vom 23. März, 18.52 Uhr: Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) Kristalina Georgieva hat am Montag vor den Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft gewarnt. Die 66-Jährige warnte vor einer wirtschaftlichen Rezession, die schlimmer werde, als bei der Finanzkrise 2008. Die Pandemie werde „schwerwiegende“ wirtschaftliche Auswirkungen haben und der Ausblick für dieses Jahr sei negativ. Erwartet werde eine "Rezession mindestens so schlimm wie während der weltweiten Finanzkrise oder schlimmer".

Georgieva begrüßte die Maßnahmen zahlreicher Länder, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. Zugleich beklagte sie, dass Investoren seit Beginn der Krise bereits 83 Milliarden Dollar an Kapital aus Schwellenländern abgezogen hätten - das sei mehr als jemals zuvor. Georgieva erklärte, der IWF stehe bereit, seine gesamte Kreditkapazität in Höhe von einer Billion Dollar einzusetzen.

Coronavirus: Eurowings streicht weitere Flüge - EU-Staaten wollen Defizitregel aussetzen

Update vom 23. März, 17.52 Uhr: Die EU-Staaten haben Pläne gebilligt, wegen der Corona-Krise erstmals die europäischen Regeln für Haushaltsdefizite auszusetzen. Europas Finanzminister stimmten am Montag einem Vorschlag der EU-Kommission zu, eine entsprechende Klausel im Stabilitäts- und Wachstumspakt zu aktivieren, wie sie in einer Erklärung mitteilten. Dies solle "die erforderliche Flexibilität" gewährleisten, um in der Krise "alle notwendigen Maßnahmen" zur Unterstützung der Gesundheitssysteme und der Wirtschaft zu ermöglichen.

Update vom 23. März, 17.16 Uhr: Bei der Lufthansa-Billigmarke Eurowings kommt es zu weiteren Streichungen im Flugprogramm. Die Kapazität der Flüge wird bis auf zehn Prozent des bisherigen Plans gesenkt, bestätigte das Unternehmen am Montag. Die Flugzeuge der Eurowings-Töchter Germanwings und Eurowings Europe bleiben vollständig am Boden.

Der Lufthansa-Konzern hatte bereits am Donnerstag angekündigt, sein Flugangebot bis 19. April auf nur noch fünf Prozent des eigentlich geplanten Programms zusammenzustreichen. Rund 700 der 763 Flugzeuge des Konzerns stehen dann am Boden.

Coronavirus und die wirtschaftliche Konsequenzen: Jahreshauptversammlungen auch digital möglich

Update vom 23. März, 15.41 Uhr: Zahlreiche Unternehmen haben in den vergangenen Tagen wegen der Corona-Pandemie ihre jährlichen Hauptversammlungen verschieben müssen - und damit auch die Dividendenzahlungen an ihre Aktionäre. Das von der Bundesregierung am Montag beschlossene Maßnahmenpaket ermöglicht nun auch erstmals, dass die Hauptversammlungen auch in virtueller Form abgehalten werden dürfen. Dieser Beschluss wurde zuvor von vielen Unternehmen gefordert.

Laut Gesetzentwurf können Unternehmen künftig per Vorstandsbeschluss den Aktionären Online-Zugänge zugänglich machen - bisher war hier eine Satzungsregelung erforderlich. Hauptversammlungen können künftig ganz ohne Präsenz der Anteilseigner stattfinden, wenn die Bild- und Tonübertragung gewährleistet ist. Das Deutsche Aktieninstitut (DAI), das die Interessen der kapitalmarktorientierten Unternehmen vertritt, lobte den Beschluss der Regierung: Das schnelle Handeln verdiene große Anerkennung. Der Gesetzentwurf enthalte viele gute Regelungen - müsse "an der einen oder anderen Stelle aber noch nachjustiert werden".

Das DAI kritisiert auf der anderen Seite die eingeschränkten Fragemöglichkeiten für Anteilseigner. Momentan stehe nicht die Infrastruktur zur Verfügung, um die Fragen der Anteilseigner in Echtzeit zu beantworten.

Update vom 23. März, 14.50 Uhr: Die Lufthansa ist von der Corona-Krise schwer betroffen. Seit Montagmorgen sorgt die Airline nun für im doppelten Sinne symbolträchtige Fotos: Lufthansa hat damit begonnen, im großen Stile Flugzeuge am Frankfurter Flughafen zu parken - auf der Landesbahn Nordwest, die seit Montag gesperrt ist.

+ © AFP / DANIEL ROLAND

Zunächst seien acht Flugzeuge geparkt worden, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Ziel sei es, möglichst viele Jets platzsparend quer zu Fahrtrichtung auf der Landebahn unterzubringen. Der Flughafenbetreiber Fraport sprach von einem historischen Prozedere. Die Sperrung einer Landebahn zum Parken von Jets habe es wegen einer Virus-Pandemie in Frankfurt noch nie gegeben, erklärte die Fraport. Der Flughafen fährt den Betrieb auf aktuell ein Minimum herunter und schickt mindestens 18.000 seiner 22.000 Beschäftigten in Kurzarbeit.

Coronavirus und die wirtschaftlichen Konsequenzen: Airbus verkündet gute Neuigkeiten

Mutmaßlich gute Neuigkeiten gibt es unterdessen vom europäischen Flugzeugbauer Airbus. Nach viertägigem Stillstand wegen der Corona-Pandemie hat er seine Produktion in Frankreich und Spanien teilweise wieder aufgenommen. Durch zusätzliche Hygiene-Maßnahmen sei die "Gesundheit und Sicherheit" der Beschäftigten in den Betriebsstätten nun sichergestellt, erklärte der Konzern am Montag. Um seine Zahlungsfähigkeit zu sichern, nahm Airbus neue Milliardenkredite auf und strich die geplante Dividenden-Zahlung für seine Aktionäre.

An anderen Standorten - darunter Deutschland - wurden die Hygieneauflagen demnach ohne Produktionsstopp umgesetzt. In Frankreich beschäftigt Airbus rund 48.000 Menschen. "Wir sichern unsere Aktivitäten, um die Zukunft von Airbus zu gewährleisten", erklärte Airbus-Vorstandschef Guillaume Faury. "Die Luftfahrtgesellschaften sind massiv von der einbrechenden Nachfrage und den Reisebeschränkungen betroffen", sagte er bei einer telefonischen Pressekonferenz.

Coronavirus: „Wird alles übersteigen ...“ - Deutsche Wirtschaftsexperten legen düstere Szenarien vor

Update vom 23. März, 13.35 Uhr: Nach Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts wird die Corona-Pandemie die deutsche Volkswirtschaft voraussichtlich Hunderte von Milliarden Euro kosten. Das Virus beschere der Wirtschaft Produktionsausfälle, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit und werde den Staatshaushalt erheblich belasten, erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag. Je nach Szenario schrumpfe die deutsche Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte. Das entspreche Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro.

"Die Kosten werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist", sagte Fuest. Strategien seien erforderlich, die es erlauben, eine Wiederaufnahme der Produktion mit einer weiteren Eindämmung der Epidemie zu verbinden.

+ Deutsch-französisches Reformkonzept für die Eurozone © dpa / Bernd von Jutrczenka Bei drei Monaten Teilschließung erreichen die Kosten den Berechnungen zufolge 354 bis 729 Milliarden Euro. Das sind demnach 10,0 bis 20,6 Prozentpunkte Wachstumsverlust. Für jede Woche Verlängerung rechnen die Münchner Wirtschaftsforscher mit zusätzlichen Kosten zwischen 25 und 57 Milliarden Euro sowie einem damit verbundenen Wachstumsrückgang um 0,7 bis 1,6 Prozentpunkte.

Auch die Bundesbank rechnet wegen der Coronavirus-Krise mit einer „ausgeprägten“ Rezession in Deutschland. Die Maßnahmen zu Eindämmung der Infektionszahlen hätten massive wirtschaftliche Auswirkungen, hieß es im am Montag veröffentlichten aktuellen Monatsbericht der Notenbank. „Das Abgleiten in eine ausgeprägte Rezession ist nicht zu verhindern.“ Eine wirtschaftliche Erholung werde erst einsetzen, wenn die Pandemiegefahr wirksam eingedämmt sei.

Coronavirus-Krise: Großbank schließt fast Hälfte der Filialen in Deutschland

Update vom 23. März, 11.25 Uhr: Die Deutsche Bank schließt ab Dienstag wegen der Corona-Pandemie vorübergehend rund 200 Filialen für die Kunden. Die Zahl der in Betrieb befindlichen Filialen werde von bislang mehr als 500 auf rund 290 reduziert, teilte das Kreditinstitut am Montag mit. Die Selbstbedienungsbereiche blieben aber überall zugänglich, die Bargeldversorgung sei sichergestellt, sofern ein Geldautomat vorhanden sei.

Die Dienstleistungen würden von den nächstgelegenen, weiterhin geöffneten Deutsche-Bank-Filialen oder von Standorten des mobilen Vertriebs übernommen, erläuterte das Geldinstitut. Die Betreuung der Kunden sei weiterhin in rund 300 Filialen, per Telefon in regionalen Beratungscentern und Callcentern sowie online und mobil "vollumfänglich gewährleistet".

Coronavirus-Krise: Airbus-Chef schlägt Alarm

Update vom 23. März, 9.32 Uhr: Flugzeugbauer Airbus setzt sich in der Coronavirus-Krise für eine „starke Unterstützung“ der Airlines durch die Staaten ein. Wie Konzernchef Guillaume Faury bei einer kurzfristig angesetzten Telefonkonferenz im französischen Toulouse erläuterte, seien besonders die Fluggesellschaften durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wirtschaftlich akut betroffen. Wie Faury mitteilte, ersuche Europas Flugzeugbau-Gigant jedoch „keine direkte Hilfe der Regierungen für Airbus“. Vielmehr gehe es dem Vorstandsvorsitzenden neben den Airlines auch um Unterstützung für die Zulieferer, die in Schwierigkeiten geraten sind. „Das ist eine sehr komplizierte Branche“, so der gelernte Ingenieur. Der Franzose schildert, dass ein Flugzeug schließlich bis zu 500.000 Einzelteile besitze.

„Es ist unsere Verantwortung, jetzt zu handeln“, sagte Faury und wies auf die neue Kreditlinie über 15 Milliarden Euro hin, mit der der europäische Hersteller sich weitere Liquidität sichern will. „Ich bin überzeugt, dass Airbus und die Luft- und Raumfahrtindustrie als Ganzes diese kritische Phase überwinden werden.“ Einen Hilferuf für eine ganze Branche tätigte kürzlich auch TV-Koch Tim Mälzer bei „Markus Lanz“.

Corona-Pandemie: Beinahe kompletter Stillstand bei Singapore Airlines

Unterdessen wurde bekannt, dass Singapore Airlines aufgrund der Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 bis Ende April nahezu alle Flieger am Boden lassen wird. Grund sei die Ausweitung von Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie, teilte die Fluggesellschaft mit. Insgesamt sollen 96 Prozent der ursprünglich geplanten Kapazitäten gestrichen werden, hieß es. Der Einbruch bei der Nachfrage an Flugreisen habe zu einem deutlichen Rückgang der Einnahmen durch Passagiere geführt.

Wann der Flugbetrieb wieder völlig normal laufen könne, sei unklar. Im Augenblick herrsche nämlich Ungewissheit darüber, wann die strengen Grenzkontrollen aufgehoben werden würden, teilte die Airline weiter mit.

+ Der Coronavirus sorgt für eine akute Verringerung des Flugverkehrs. © dpa / Vasco Garcia

Am Sonntag hatte die Regierung in Singapur ein Einreiseverbot für Ausländer oder Menschen ohne Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung verhängt, nachdem die Zahl der importierten Corona-Fälle sprunghaft angestiegen war. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums handelt es sich bei rund 80 Prozent der Neuinfektionen in jüngster Zeit um Menschen, die aus dem Ausland nach Singapur gekommen sind.

Corona-Krise: 680.000 geschmuggelte Masken und Geräte entdeckt - Sie waren für Italien vorgesehen

Update vom 22. März, 18.55 Uhr: In Tschechien wurden tausende für das vom Coronavirus* betroffene Italien bestimmte Atemschutzmasken gefunden. Die Lieferung aus China sind auf mysteriöse Weise in Tschechien hängen geblieben. Tschechische Behörden hätten die Masken beschlagnahmt und unter dem Vorwand einer Razzia gegen Schmuggler behalten. Das berichtet die italienische Zeitung "La Repubblica".

Bis Sonntag konnte jedoch nicht ausgemacht werden, ob die Atemschutzmasken vorsätzlich behalten wurden oder ob es sich um ein Missverständnis oder gar einen Logistikfehler handelte. Ein Mangel an Schutzmasken herrscht momentan in ganz Europa. Tschechien hat die Kontrollen für den Handel mit entsprechenden Güter infolgedessen verschärft.

Die tschechische Polizei hatte am Dienstag bei einer Razzia in einem Lagerhaus nördlich von Prag 680.000 geschmuggelte Masken und Beatmungsgeräte beschlagnahmt.

Laut Innenminister Jan Hamacek handelt es sich bei „einem kleineren Teil“ der beschlagnahmten Güter um eine chinesische Spende an Italien. Die Spende umfasste laut tschechischen Medien jedoch rund 100.000 Masken. Nun ermitteln die Behörden, um herauszufinden, wie die Masken in das Lagerhaus gelangen konnten, so Hamacek. Der Inennminister versicherte, Italien werde "kein Verlust" entstehen.

Corona-Krise: Airline Emirates streicht sämtliche Passagierflüge

Update vom 22. März, 14.58 Uhr: Eine weitere Airline fährt wegen der Corona-Krise herunter: Emirates will vom 25. März an sämtliche Passagierflüge streichen. „Dieser schmerzhafte, aber pragmatische Schritt wird unserer geschäftlichen Überlebensfähigkeit helfen, weltweit Jobs bewahren und Einschnitte verhindern“, twitterte das Unternehmen.

Ursprungsmeldung vom 22. März: Paris - Der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), José Angel Gurría, hat die internationale Gemeinschaft zu einer abgestimmten Antwort auf die Corona-Krise aufgerufen. „Dies ist der dritte und bislang größte wirtschaftliche, finanzielle und soziale Schock des 21. Jahrhunderts und erfordert moderne, globale Anstrengungen, die dem Marshallplan und dem New Deal des letzten Jahrhunderts entsprächen“, sagte er.

Corona-Krise: Wirtschaftswissenschaftler warnt vor langanhaltender Rezession

Nur eine international koordinierte Antwort könne den unmittelbaren Gesundheitsnotstand bewältigen und den wirtschaftlichen Schock abfedern, erklärte Gurría in seiner Pressemitteilung weiter. Er rief zu sofortigem Handeln auf, um eine langanhaltende Rezession zu verhindern.

Er verlangte unter anderem, so schnell wie möglich Impfstoffe zu entwickeln und zu produzieren sowie umfassende Corona-Tests und Behandlungen aller Patienten - unabhängig davon, ob sie eine Krankenversicherung haben oder nicht.

Zur Unterstützung der Wirtschaft schlug er die Stundung von Abgaben- und Steuerzahlungen vor, vorübergehende Senkung oder Stundung der Mehrwertsteuer, verbesserte Finanzierungszugänge durch Kredite oder staatliche Garantien und spezielle Unterstützungspakete.

Corona-Schaden für deutsche Wirtschaft: Experten mit düsterer Prognose

Davor, dass zum Beispiel die deutsche Wirtschaft wegen der Corona-Krise zu einem „Fall für die Intensivstation“ werden können, warnt der Volkswirtschaftsprofessor Thomas Straubhaar gegenüber der Bild (Artikel hinter Bezahlschranke): „Weder die Ölkrise in den 70ern, die Terroranschläge von 2001 noch die Finanzmarktkrise von 2008 haben die weltweite Produktion von Waren derart gelähmt, wie es die nun von der Politik beschlossenen Maßnahmen tun.“

In einem Gastbeitrag für die Bild äußerte sich der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) ähnlich: „Sie wird wirtschaftlich zu einer tieferen Rezession führen als die Finanzkrise 2008/9“, schrieb er.

Corona-Krise: Bundesregierung soll mehr als halbe Billion Euro Hilfen für Firmen planen

Die Bundesregierung in Deutschland etwa will angesichts der dramatischen Folgen der Corona-Krise Firmen und Jobs mit unbegrenzten Kreditprogrammen schützen. Dem Handelsblatt zufolge sieht ein Gesetzentwurf für einen „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ (WSF) vor, 600 Milliarden Euro für Firmen bereitzustellen.

Der Entwurf solle demnach am 23. März vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Zudem spannt die Merkel-Regierung ein Maßnahmenpaket für Unternehmen, Künstler, Selbständige*. Die wirtschaftlichen Folgen durch die Ausbreitung des Coronavirus* sollen so abgemildert werden.

Corona-Krise: Bundesregierung rechnet mit drastischem Wirtschaftseinbruch

Offenbar rechnet die Bundesregierung mit einem Wirtschaftseinbruch von fünf Prozent in diesem Jahr. Wie die Bild am Sonntag berichtete, geht Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in seinen Berechnungen für den Nachtragshaushalt laut Regierungskreisen von einem Schrumpfen der Wirtschaft in dieser Höhe aus. Das führe zu Mindereinnahmen im Haushalt 2020 von 33,5 Milliarden Euro.

Scholz plant einen Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung in Höhe von 156 Milliarden Euro. Nach seiner Finanzplanung wird es 20 Jahre dauern, diese Corona-Krisen-Kredite zurückzuzahlen, berichtete die Zeitung weiter.

