Credit Suisse plant, sich bis zu 50 Milliarden Franken von Schweizer Nationalbank zu leihen

Credit Suisse © John Lamparski/IMAGO

Die massiv unter Druck geratene Schweizer Bank Credit Suisse plant, sich bis zu 50 Milliarden Franken (50,7 Milliarden Euro) von der Zentralbank des Landes zu leihen.

Zürich in der Schweiz - Dies kündigte das Unternehmen am Donnerstagmorgen an. Durch diesen Schritt solle die Bank, deren Börsenwert am Vortag abgestürzt war, „gestärkt“ werden.

Mit dem bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) geliehenen Milliarden sollten das Kerngeschäft und die Umwandlung zu einer mehr an den Kundeninteressen orientierten Bank unterstützt werden, erklärte Credit Suisse weiter.

Die Bank war zuletzt massiv unter Druck geraten, ihre Aktien stürzten am Mittwoch zwischenzeitlich um mehr als 30 Prozent ab. Zum Börsenschluss lagen sie noch immer bei minus 24,24 Prozent. Grund für die Panik waren Äußerungen des größten Anteilseigners aus Saudi-Arabien, dem angeschlagenen Schweizer Institut kein weiteres Geld mehr zur Verfügung zu stellen.



Die Credit Suisse gehört zu den 30 Banken weltweit, die also „too big to fail“ eingestuft werden, da ihre Insolvenz eine verheerende Auswirkung auf die Weltwirtschaft haben würde. jes

Lindner: Stabilität des deutschen Finanzsystems nicht in Gefahr

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht die Stabilität des deutschen Finanzsystems durch die Kurseinbrüche bei der Schweizer Credit Suisse und mehreren US-Banken nicht gefährdet. „Wir können sehr klar sagen: Das deutsche Kreditwesen - private Banken, Sparkassen, genossenschaftliche Institute - ist stabil“, sagte Lindner am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Maischberger“.



Die Bundesregierung sei mit allen Beteiligten in einem ständigen und intensiven Austausch, fügte Lindner hinzu. Deutschland habe mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine leistungsfähige Finanzaufsicht. „Und wir haben die Bundesbank, die ebenfalls eine stabilitätspolitische Tradition hat“, betonte der Finanzminister.



Derzeit gibt es große Sorgen um das internationale Bankenwesen, mehrere Geldinstitute in den USA und Europa sind unter Druck geraten. So waren am Mittwoch in der Schweiz die Aktien der Credit Suisse im freien Fall. Zuvor waren in dieser Woche bereits in den USA zwei Banken Pleite gegangen, was die Furcht vor Ansteckung befeuerte - in der Folge kam es zu Kurseinbrüchen vieler Banken in Europa. jes