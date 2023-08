Credit Suisse-Übernahme: UBS verzichtet auf staatliche Garantien

UBS-Logo © Fleig/Eibner-Pressefoto/Imago

Die Schweizer Großbank UBS verzichtet auf Staatsgarantien für die Credit Suisse-Übernahme.

Zürich in der Schweiz - Die UBS löse den Garantievertrag gegen die Übernahmerisiken in Höhe von neun Milliarden Schweizer Franken (9,3 Milliarden Euro) mit der Schweizer Regierung freiwillig auf, teilte sie am Freitag mit. Er sei nicht mehr erforderlich. Auch die Garantien der Schweizer Zentralbank von bis zu 100 Milliarden Franken kündigte die UBS.

Die Schweizer Regierung hatte im März auf die Notübernahme gedrungen, nachdem die Credit Suisse durch Skandale und massive Finanzierungsprobleme ins Wanken geraten war. Zeit für eine umfassende Überprüfung der Vermögenswerte sei am Rettungswochenende nur begrenzt vorhanden gewesen, erklärte die UBS. Sie zahlte schließlich drei Milliarden Franken für die Credit Suisse. Die Fusion wurde im Juni vollzogen.



Die UBS habe die Bilanzen der Credit Suisse inzwischen „umfassend geprüft, einschließlich schwerer Stressverlustszenarien“, teilte die Bank nun mit. Mit Verlusten infolge der Übernahme rechnet sie nun offenbar nicht mehr.

Der nun aufgelöste Garantievertrag wäre erst in Kraft getreten, nachdem UBS erste Verluste in Höhe von fünf Milliarden Franken übernommen hätte. Für die Bereitstellung zahle die UBS dem Staat nun 40 Millionen Franken. Auch die Credit Suisse zahlte einen Notfallkredit der Schweizer Nationalbank in Höhe von 50 Milliarden Franken den Angaben zufolge vollständig zurück. ilo/hcy