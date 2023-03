Credit Suisse: Nach der Übernahme durch die UBS droht jetzt ein drastischer Job-Kahlschlag

Von: Robert Wallenhauer

Am Sonntag hat die Schweizer UBS den Rivalen Credit Suisse übernommen. Nun droht der einst stolzen Bank ein radikaler Stellen-Abbau.

Zürich - Nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS könnten bis zu 40.000 Mitarbeiter entlassen werden. Das berichtet die britische Wirtschaftszeitung Financial Times (FT) unter Berufung auf Insider. Damit müsste jeder dritte der insgesamt 120.000 Mitarbeiter beider Geldhäuser gehen. Deutsche Medien berichteten am Montag von 10.000 Jobs, die allein durch Überlappungen auf dem Schweizer Bankenmarkt obsolet wären.

Filiale der Credit Suisse: Nach der Übernahme sind bei der Schweizer Bank zehntausende Stellen gefährdet. © Michael Buholzer/dpa

Die britische Zeitung geht aber noch weiter: Sie geht davon aus, dass UBS zusätzlich „einen Großteil“ der Investmentbank-Sparte der Credit Suisse abbaut. Das könnte viele der 17.000 Investmentbanker treffen. Hinzu kommt, dass UBS selbst „Filialen schließen und Personal in administrativen Funktionen abbauen“ wolle, so die Financial Times.

Credit Suisse: Enorme Personalkosten

Die britische Wirtschaftszeitung berichtet weiter: UBS-Chef Ralph Hamers hätte schon am Sonntag in einer Telefonkonferenz mit Analysten angekündigt, bis 2027 jährlich acht Milliarden Dollar an Kosten zu sparen. Sechs Milliarden sollen bei Personalkosten, zwei Milliarden Dollar bei den IT-Ausgaben entfallen. Die Credit Suisse gab im vergangenen Jahr laut FT 8,8 Milliarden Franken für Personalkosten aus.

Nach Übernahme: Fünf Billionen Dollar Vermögen

Mit der Fusion zu einem neuen Branchenriesen soll laut UBS ein Finanzinstitut mit einem verwalteten Vermögen von mehr als fünf Billionen US-Dollar entstehen. Zu möglichen Stellenstreichungen könnten keine Aussagen gemacht werden, hieß es noch am Sonntagabend.

Die Bilanzsumme der UBS mit mehr als 72.000 Beschäftigten belief sich 2022 auf umgerechnet 1.030 Milliarden Euro, die der Credit Suisse mit gut 50.000 Beschäftigten auf umgerechnet gut 535 Milliarden Euro. Die UBS hatte 2022 einen Gewinn von 7,6 Milliarden Dollar (aktuell 7,07 Milliarden Euro) erwirtschaftet. Credit Suisse wies dagegen einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken (7,4 Milliarden Euro) aus.