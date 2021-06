Coca-Cola verliert Milliarden an Börsenwert - wegen Ronaldos Aktion auf der PK

PR-Gau für Brausehersteller

Cristiano Ronaldo ist Superstar und eine der größten Werbeikonen der Welt. Das bedeutet ungeahnte Marktmacht, wie Coca-Cola jetzt schmerzlich erfahren hat.

Budapest - Cristiano Ronaldo hat gerade mal wieder Geschichte geschrieben. Im EM-Spiel der Portugiesen gegen Ungarn machte CR7 gleich zwei Treffer. Mit inzwischen elf Toren in fünf Groß-Turnieren ist Ronaldo jetzt die Nummer 1 – vor dem legendären französischen Spielmacher Michel Platini.

Nun dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Ronaldo auch die legendäre Bestmarke des früheren FC-Bayern*-Stürmers Ali Daei knackt. Der ehemalige iranische Nationalspieler brachte es in 149 Länderspielen auf immerhin 109 Tore. Der Portugiese steht nach 176 Auftritten für sein Land jetzt bei 106 Treffern.

Aber Ronaldo, der mit seinen inzwischen 36 Jahren ein eher biblisches Alter für einen Weltklasse-Stürmer hat, ist topfit. Das liegt auch an seiner Ernährung. Der Kicker ist besessen von der perfekten Ernährung und schwört auf Proteine und Kohlenhydrate. Auf zuckerhaltige Lebensmittel verzichtet der Profi dagegen praktisch komplett.

In der Branche gilt Ronaldo ohnehin als Gesundheitsfanatiker. Das bekam gerade auch Coca-Cola zu spüren. Bei der Pressekonferenz am Montag vor dem EM-Spiel in Budapest machte Ronaldo unmissverständlich deutlich, was er von der Zuckerbrause hält. Kaum hatte er sich gesetzt, räumte er die beiden Cola-Flaschen an seinem Platz beiseite und hob stattdessen eine Flasche Wasser hoch. „Agua“ sagte Ronaldo und man darf das wohl getrost als Aufforderung verstehen, lieber Wasser zu trinken als die coffeinhaltige Brause des Weltkonzerns.

Ronaldo: Pressekonferenz wird zum PR-Super-Gau

Für Coca-Cola war der Auftritt des gesundheitsbewussten Sportlers PR-technisch ein Super-Gau. Auch an der Börse gab es für den US-Giganten richtig Haue. Binnen Minuten gab der Kurs der Coca-Cola-Aktie binnen weniger Minuten um 1,6 Prozent nach. Insgesamt waren damit satte vier Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet, wie der Telegraph jetzt vorrechnete.

Kein Wunder also, dass die Amis um Schadensbegrenzung bemüht waren. Jeder habe „das Recht auf seine Getränke-Präferenzen mit unterschiedlichen Geschmäckern und Bedürfnissen", versicherte das Unternehmen am Dienstag eilig. Und ein UEFA-Sprecher beteuerte, dass den Spielern bei der Ankunft zur Pressekonferenz „neben Coca-Cola und Coca-Cola Zero Sugar auch Wasser" angeboten werde – nur hatte ausgerechnet am Dienstag offenbar keiner bei dem bekennenden Zucker-Agnostiker nachgefragt.