Corona-Krise: Beliebte Modehändler verbrennen offenbar LKW-Ladungen neuer Winterware

Im Corona-Lockdown sind Modegeschäfte geschlossen - die Ware beginnt sich in den Lagern zu türmen. Modehändler jetzt zu einer umstrittenen Maßnahme.

München - Offenbar verbrennen Modemarken wie C&A in großem Ausmaß Winterware, die nicht verkauft wurde. Das berichtet der Wirtschaftskurier.

In einem Zitat der Handelsverbände für Textil, Schuhe und Lederwaren ist die Rede von einer „riesigen Lawine von einer halben Milliarde unverkaufter Modeartikel im stationären Handel“. Laut Wirtschaftskurier schicke unter anderen auch der Textilhändler C&A „täglich eine LKW-Ladung voll mit Ware die Geschäfte in Richtung Müllverbrennung”. Eine Sprecherin habe eine Stellungnahme abgelehnt.

C&A in der Corona-Krise: Ware verbrennen ist eigentlich gesetzlich verboten

Aufgrund des Lockdowns* haben auch Textilgeschäfte derzeit geschlossen, sodass die Lagerbestände nicht abverkauft werden können, sondern stetig wachsen. Zusätzlich zu der neuen Saisonware verstopfen nun also die alten Kollektionen die Lager, die im Normalfall als Sale-Ware wieder auf die Ladenfläche gebracht worden wäre. Auch Second-Hand-Geschäfte sind geschlossen. Und andere Wege, Ladenhüter abzugeben - etwa Spendentransporte - sind aufgrund der Pandemie eingeschränkt - und machen zudem nur einen geringen Anteil aus. Denn auf als Spende abgegebene Ware müssen die Geschäfte Umsatzsteuer zahlen.

Eigentlich ist es per Gesetz verboten, Ware im großen Stil zu verbrennen. Die Produzenten müssen demnach ihre „Obhutspflicht“ wahrnehmen in Bezug auf ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt*. Doch durch eine Klausel in dem Gesetz schwächt die Pflicht der Hersteller, die Umwelt zu schützen, stark ab: „Kann die ursprüngliche Zweckbestimmung nicht mehr aufrechterhalten werden und ist auch eine andere Zweckbestimmung mit zumutbaren Mitteln nicht möglich, kann eine Entledigung des Erzeugnisses als Abfall in Betracht kommen.“

Auch andere Marken waren bereits in der Vergangenheit in die Medien geraten, da sie ihre Restbestände einfach Verbrennen. So zeigte eine Reportage eines dänischen Fernsehsenders, dass H&M tonnenweise neue Ware auf diese Art entsorgt. Zunächst hatte die Kette die Vorwürfe bestritten, dann jedoch zugegeben. Das hatte bereits vor Corona zu herber Kritik geführt. Die Kleidung solle eher gespendet werden, denn zerstört, sod der Vorwurf. Die Corona-Krise hat H&M hart getroffen. Das Unternehmen sorgte für Aufregung, als man vor allem Mütter kündigen wollte. *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.