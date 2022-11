„Cyber Monday“: Verdi ruft wieder zu Streik bei Amazon im bayerischen Graben auf

Amazon-Logistikzentrum in Graben © Robert Schmiegelt/IMAGO

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat auch für den „Cyber Monday“ die Beschäftigten des Amazon-Konzerns im bayerischen Graben bei Augsburg zum Streik aufgerufen.

Graben in Deutschland - Mit Beginn der Nachtschicht am Sonntag werde der Streik fortgesetzt, kündigte Verdi an. Am Schnäppchentag „Black Friday“ hatten laut Gewerkschaft 250 Beschäftigte in Graben die Arbeit niedergelegt.

Streikleiter Thomas Gürlebeck von Verdi erklärte, Amazon investiere Millionen in die Rabattschlachten der „Black Week“ und der „Cyber Week“ und weigere sich andererseits, mit den Beschäftigten tarifvertragliche Bedingungen zu vereinbaren.

Der Konzern rühme sich damit, dass die Beschäftigten 14 Euro pro Stunde bekämen. Doch massive Preissteigerungen bei Mobilität, Miete und Lebensmitteln brächten die Beschäftigten „massiv unter Druck“. Die Differenz von etwa zwei Euro mehr Stundenlohn durch den Einzel- und Versandhandelstarifvertrag „würde den Beschäftigten enorm weiterhelfen“, erklärte der Gewerkschafter.



Gürlebeck kündigte weitere Streiks in der „für Amazon wichtigen“ Vorweihnachtszeit an. Verdi fordert seit Jahren die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie den Abschluss eines Tarifvertrages. Amazon weist das zurück.

Das Unternehmen betont stets, dass es gute Bezahlung, Zusatzleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten in einem attraktiven und sicheren Arbeitsumfeld biete. Der umgerechnete Einstiegslohn liege bei 13 Euro brutto pro Stunde aufwärts, inklusive Bonuszahlungen. Nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit liege der Lohn im Durchschnitt bei über 35.000 Euro brutto pro Jahr. Extras und Vergünstigungen kämen hinzu, wie Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr und zur betrieblichen Altersvorsorge, Zuschüsse für eine Weiterbildung, kostenlose Versicherungen, vergünstigte Mahlzeiten, kostenlose Getränke sowie Zuschläge etwa für Überstunden. Amazon hat rund 20.000 Beschäftigte in der Logistik in Deutschland. ilo/jp