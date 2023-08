Dachboxenhersteller Kamei hat Insolvenzantrag gestellt

„Es wird weiter gefertigt und ausgeliefert“

Der Dachboxenhersteller Kamei aus Wolfsburg ist insolvent.

Wolfsburg in Deutschland - Die Kamei GmbH & Co. KG stellte beim Amtsgericht Braunschweig Insolvenzantrag, als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Justus von Buchwaldt eingesetzt. Er sagte der „Wirtschaftswoche“ am Freitag, der Geschäftsbetrieb gehe auch im vorläufigen Insolvenzverfahren „vollumfänglich weiter“. Alle Aufträge würden wie gewohnt weiterbearbeitet, „es wird weiter gefertigt und ausgeliefert“.

Kamei gehört zu den bekanntesten und ältesten Marken für Autozubehör. Der Wolfsburger Familienbetrieb in dritter Generation wurde 1952 von Karl Meier, ehemals Konstrukteur für Innenausstattung bei Volkswagen, gegründet.



Als Gründe für die Schieflage nannte das Unternehmen laut „Wirtschaftswoche“ vor allem die wegen des Ukrainekriegs gestiegenen Materialkosten. Diese hätten nicht an die Kunden weitergereicht werden können. Zudem sei die üblicherweise sehr hohe Nachfrage in der Sommersaison bisher ausgeblieben. Zuletzt erzielte das Unternehmen laut Bericht mit 42 Beschäftigten rund sechs Millionen Euro Umsatz.

Der vorläufige Insolvenzverwalter will zunächst den Geschäftsbetrieb stabilisieren und konkrete Sanierungsmöglichkeiten ausloten, wie er der Zeitung sagte. Denkbar seien etwa der Einstieg eines Investors oder ein Insolvenzplan, der dem Unternehmen den Weg aus der Krise bahnt. „Unser Ziel ist ganz klar eine Sanierung“, sagte von Buchwaldt der „Wirtschaftswoche“. ilo/pw