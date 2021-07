Dänisches Bettenlager heißt bald „Jysk“

Nach rund 37 Jahren

Kunden des Dänischen Bettenlagers steht ab Herbst eine Veränderung bevor: Sie kaufen dann bei Jysk. Das Unternehmen ändert nach rund 37 Jahren seinen deutschen Namen.

Köln – Das Dänische Bettenlager kennen Kunden als skandinavisches Einrichtungshaus mit weißem Schriftzug auf blauem Grund und einer Gans als Erkennungszeichen. An der Farbgebung wird sich wahrscheinlich nichts ändern, sehr wohl aber am Namen. Ab Herbst heißen die rund 970 deutschen Filialen „Jysk“. Das teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit.

Jysk wurde 1979 unter eben diesem Namen in Dänemark gegründet. Die erste nicht-dänische Filiale eröffnete 1984 in Deutschland als Dänisches Bettenlager. Neben dem neuen Namen soll es auch im Sortiment Veränderungen geben.