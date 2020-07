Konzernkreise bestätigen: Deutscher Autobauer will 20.000 Jobs streichen - weit mehr als zuvor geplant

Doch. Ich arbeite auch in einem Großkonzern.

Normalerweise heißt es, dass man die Leute mit Abfindungen vor der Zeit sozusagen in die Rente schickt oder aber, wenn sie in Rente gehen, müssen drei Leute die Arbeit von vier übernehmen und es wird keine neue Kraft eingestellt. Auch wird innerhalb des Betriebs alles rationalisiert, was nur dafür herhalten kann. Die Leute müssen unterm Strich mehr arbeiten für den gleichen Lohn. Es gibt da so einen Lieblingssatz bei den Chefs, wenn die Angestellten und Arbeiter meutern, der lautet ungefähr... "Seien Sie doch mal flexibler." ;-)