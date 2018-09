Daimler-Chef Zetsche hört auf - Nachfolger steht wohl fest

Da hätte er mal lieber den Mund gehalten und seinen Konzern in Richtung Elektromobilität neu ausgerichtet. - Aber das war bei seinem Gehalt natürlich nicht drin.

Wenn ich an ihn denke, dann vor allem an seine öffentlich vorgetragene Lüge damals 2015, als er im Lichte der Flüchtlingskrise von einem großen Zuzug von Fachkräften sprach um damit diese unkontrollierte Masseneinwanderung zu legitimieren. Nahezu jeder weiß aber spätestens heute, das dem nicht so war!