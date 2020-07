Diesel und Benziner vor dem Aus - ist das die Zukunft von Mercedes?

Schluss mit schmutzigen Verbrennungsmotoren. Die Daimler-Tochter Mercedes will elektrisch werden.

Der Dieselskandal und ein steigendes Bewusstsein für den Klimawandel haben die Automobilindustrie in Deutschland vor eine neue Herausforderung gestellt. E-Autos sind immer gefragter, eine Entwicklung die unter anderem der Daimler-Konzern aus Stuttgart lange verschlafen hat.

Jetzt gilt es den Anschluss an Konkurrenten wie Tesla nicht zu verlieren und die Entwicklung voranzutreiben. Mit dem Einstieg beim chinesischen Batteriehersteller Farasis hat Daimler laut echo24.de* einen entscheidenden Schritt in diese Richtung gemacht. Zudem gibt es die Modelle der Marke Smart bereits seit Jahren nur noch als E-Autos. Doch es bleibt fraglich, ob all diese Maßnahmen ausreichen werden, dass Mercedes-Benz zukunftsfähig bleibt. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks