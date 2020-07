Daimler in der Krise - mögliche Auswirkungen für deutsche Werke

Um einen Weg aus der Krise zu finden, muss Daimler sparen. Dafür werden unter anderem Werkschließungen geprüft - und das könnte auch Deutschland treffen.

Stuttgart - Daimler steckt in der Krise - und muss sparen. Jedoch werden die Einsparungen wohl deutlich größer ausfallen müssen, als bisher angenommen. Wie echo24.de* berichtet, prüft Daimler auch die Schließung von Werken neben dem Abbau von 30.000 Stellen weltweit. Und offenbar sind auch Standorte in Deutschland nicht zu hundert Prozent sicher.

Dass Daimler-Chef Ola Källenius nicht vor dem Verkauf von Werken Halt macht, hat er bereits bewiesen. Denn: Das Smart-Werk in Hambach in Frankreich soll schon bald den Besitzer wechseln. Aktuell scheint es nicht ausgeschlossen, dass das Werk in Frankreich nur die erste Produktionsstätte von Daimler im Ausland ist, die veräußert oder geschlossen wird.