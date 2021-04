Daimler-Ingenieur geht zu Tesla - und wird nach nur einem Tag Arbeit gekündigt

Kündigung wegen Youtube-Kanal?

Erst im Dezember wechselte ein Ingenieur von Daimler zu Tesla. Dort wurde er jedoch nach nur einem Arbeitstag wieder entlassen und ist nun bei einer VW-Tochter angestellt.

Stuttgart - In der Automobilwelt gilt Tesla als das Nonplusultra der E-Mobilität. Dementsprechend wollen auch viele Fachkräfte für das Unternehmen von Visionär Elon Musk arbeiten. Zum Ende vergangenen Jahres wechselte ein Ingenieur von Daimler zu Tesla nach Berlin. Er bemängelte die veraltete Struktur des Stuttgarter Autobauers und nannte Daimler eine „Behörde“. Bei Tesla versprach er sich dagegen flache Hierarchien und schnelle Entscheidungen. Sein Ausflug zum E-Auto-Pionier dauerte allerdings nur zwei Wochen und in der Fabrik arbeitete er nur einen Tag. In einem Podcast nannte er als Grund für die Kündigung seine Tätigkeiten in den sozialen Medien und auf Youtube. Das dürfe bei Tesla nämlich nur der Chef persönlich. Wie BW24* berichtet, ging ein Daimler-Ingenieur zu Tesla und wurde nach nur einem Tag Arbeit gekündigt.

Die Daimler AG setzt ihren Fokus verstärkt auf E-Autos (BW24* berichtete) und muss sich deshalb mit Tesla messen lassen. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.