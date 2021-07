Daimler ruft EQC zurück - der Grund ist die Batterie

Rückruf

Die Daimler AG startet einen Rückruf für mehr als Tausend EQC. Schuld ist das undichte Batteriegehäuse. Laut Kraftfahrtbundesamt besteht „erhöhte Brandgefahr“.

Stuttgart - Die Daimler AG will mehr und mehr E-Autos auf die Straße bringen, und sich damit Stück für Stück vom Verbrenner verabschieden. Zuletzt kam die elektrisch betriebene S-Klasse auf den Markt. Mit dem EQS will der Autobauer aus der Landeshauptstadt Stuttgart den US-Pionier Tesla überholen. Mit den elektrischen Modellen zuvor hatte Daimler dagegen weniger Erfolg. Der EQC beispielsweise wird intern als „Rohrkrepierer“ bezeichnet, weil er sich so schlecht verkaufte. Nun schreibt der SUV erneut negative Schlagzeilen. Wie BW24* berichtet, besteht bei zahlreichen E-Autos „Brandgefahr wegen eines Defekts.

Die Daimler AG will den Absatz der E-Autos bis 2025 im besten Fall auf 25 Prozent erhöhen.