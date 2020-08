Wird das Daimler-Werk in Hambach verkauft?

Im Juli wurde bekannt, dass Daimler sein Werk in Hambach verkaufen will. Medienberichten zufolge ist das jetzt fix. Die Mitarbeiter fühlen sich verraten.

Den Smart will Daimler künftig gemeinsam mit Geely in China bauen. Im Werk in Hambach sollte – so der ursprüngliche Plan – dann ein anderes Modell produziert werden. Anfang Juli verkündigte Daimler-Chef Ola Källenius dann die Absicht, Gespräche über den Verkauf des Hambach-Werks aufzunehmen. Das berichtet echo24.de*.

Medienberichten zufolge steht jetzt fest, dass Daimler das Werk in Frankreich abstößt. Als möglicher Käufer ist der britische Geländewagenhersteller Ineos Automotive im Gespräch. Das Unternehmen will mit der Produktion des Grenadier beginnen. Bislang wird in Hambach ausschließlich die Elektro-Version des Smarts gebaut. Die betroffenen 1600 Mitarbeiter des Hambach-Werks sind sauer – sie fühlen sich verraten.