Wegen Corona: DAK warnt vor „historisch größtem Beitragssprung“

Milliarden-Minus

von Jonas Raab schließen

Die DAK warnt vor einem Rekorddefizit der Krankenkassen. Handelt die Bundesregierung nicht, droht eine Verdoppelung der Zusatzbeiträge.

Hamburg/Berlin - Finanzlücken und Rekorddefizit: Die Krankenkassen schlagen Alarm. Die DAK erwartet den „historisch größten Beitragssprung“ für Versicherte. Schon 2023 könne der Beitrag doppelt so teuer sein, wenn die neue Bundesregierung im Herbst nicht sofort handle.

Bis 2025 droht den gesetzlichen Kassen ein Rekordminus von 27,3 Milliarden Euro. Das geht aus einer Analyse des Berliner Iges-Instituts im Auftrag der DAK hervor. Die Beitragsverdoppelung bis 2023 (der Zusatzbeitrag steigt dabei um 1,2 Prozentpunkte) ist demnach nur der Anfang: Bis 2025 könnte sich dieser durchschnittliche Zusatzbeitrag sogar um 1,6 Prozentpunkte erhöhen.

Krankenkasse DAK warnt vor massiver Beitragserhöhung: Das sind die Gründe

Die Gründe für das drohende Milliarden-Defizit sieht DAK-Vorstandschef Andreas Storm in der Bekämpfung der Coronapandemie, in der „preistreibenden Gesetzgebung“ der Bundesregierung, in steigenden Kosten aufgrund des medizinisch-technischen Fortschritts und in der demografischen Entwicklung.

Laut Ignes-Erhebung steigt der der Finanzbedarf der gesetzlichen Krankenkassen schon bis 2022 enorm und mit ihm der erforderliche Bundeszuschuss für die Kassen auf 15,6 Milliarden Euro - mehr als doppelt so viel als der Bundeshaushalt aktuell vorsieht.

DAK: Krankenkasse-Beiträge steigen - grundlegende Finanzreform gefordert

Die künftige Bundesregierung müsse deshalb rasch eine grundlegende Finanzreform der gesetzlichen Kassen angehen, mahnt DAK-Vorstandschef Andreas Storm. Daneben fordert er eine deutliche Erhöhung des Steuerzuschusses für versicherungsfremde Leistungen. Dazu gehört etwa die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern, Ehepartnern oder Rentnern, aber auch das Erziehungs- und Mutterschaftsgeld.

Der Studie zufolge kosten die versicherungsfremden Leistungen die Krankenkassen jährlich rund 41 Milliarden Euro. Um die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung stabil zu halten, sei deshalb eine schrittweise Anhebung der Steuerfinanzierung versicherungsfremder Leistungen notwendig – und „ordnungspolitisch ohnehin geboten“, sagt der DAK-Vorstandschef. Von der künftigen Bundesregierung fordert der Kassenchef deshalb, eine Definition versicherungsfremder Leistungen in das Sozialgesetzbuch aufzunehmen.