Dawonia-Chef zur EU-Sanierungspflicht: „Stille Enteignung vieler Immobilienbesitzer“

Von: Sebastian Hölzle

Wie sinnvoll ist eine Gebäude-Dämmung? Bauministerin Klara Geywitz stellt diese infrage. © U. J. Alexander/Imago (Symbolbild)

Die EU-Sanierungspflicht sorgt in Deutschland für Alarm-Stimmung. Experten warnen vor dem geplanten Sanierungszwang.

Brüssel – In Deutschland droht eine massive Wertvernichtung bei Immobilien. Sollte sich die Kommission des Europäischen Parlaments mit einer EU-Sanierungspflicht für ältere Gebäude durchsetzen, müssten die Eigentümer dafür zusammen eine Billionen-Summe aufwenden. Davor hat der Chef der Münchner Wohnungsgesellschaft Dawonia, Claus Lehner, beim Münchner Merkur gewarnt.

Denn mit der EU-Sanierungspflicht würde der echte Heiz-Hammer erst noch kommen und Immobilienbesitzer sowie Mieter möglicherweise von der Berliner Traufe in den Brüsseler Regen führen.

EU-Sanierungspflicht: „Stille Enteignung für Immobilienbesitzer“ – Drastische Wertkorrektur für Hausbesitzer

„Gebäude, die heute noch okay waren, sind künftig, schlechte Immobilien“, so Lehner weiter über die mögliche EU-Sanierungspflicht. Das werde zu dramatischen Verwerfungen führen. „In der Konsequenz findet eine stille Enteignung vieler Immobilienbesitzer statt.“

Branchenexperten zufolge dürfte rund die Hälfte der Wohngebäude in Deutschland über Energieklassen verfügen, die verschärften EU-Vorgaben bald nicht mehr entsprechen und somit der geplanten EU-Sanierungspflicht zum Opfer fallen. Das bedeute, dass von den 6,5 Billionen Euro, die das Vermögen in Wohnimmobilien zuletzt betrug, 3,25 Billionen Euro einer erheblichen Wertkorrektur unterliegen werde – auf 20 Jahre könnten das bis zu 75 Prozent sein. Die Korrektur werde bereits in die aktuellen Bewertungen unsanierter Gebäude eingepreist.

„Eine Katastrophe“: EU-Sanierungspflicht könnte hohe Kosten bringen – Steigerungen bei den Mieten

„Das ist eine Katastrophe“, sagte Rudolf Stürzer von Haus & Grund München. Auch Mieter müssten angesichts teurer Sanierungen mit höheren Mieten rechnen. Bei einem Münchner Mehrfamilienhaus aus den 50er oder 60er-Jahren könnten Kosten von 400.000 bis 800.000 Euro entstehen. Besitzer von Einfamilienhäusern auf dem Land müssten mit Sanierungskosten in Höhe von bis zu 150.000 Euro rechnen.



Ob sich die EU-Kommission durchsetzt, ist aber unklar. 16 EU-Staaten sind strikt gegen die Pläne – darunter Deutschland. „Der von der Kommission geplante Sanierungszwang von Gebäuden darf so nicht kommen“, erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) dem Münchner Merkur zu den Plänen der EU-Sanierungspflicht. Das Eigentumsrecht der Bürger dürfe nicht infrage gestellt werden.