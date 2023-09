Dax-Aktien überwiegend mit Kursgewinnen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Die Woche hat am deutschen Aktienmarkt mit leichten Kursgewinnen begonnen. Nach der schwächeren Vorwoche und einer ersten Erholung am Freitag setzte der Dax seinen Aufwärtskurs am Montag fort. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,39 Prozent bei 15.801,31 Punkten, womit er sich im oberen Bereich der wochenlangen Handelsspanne von 15.

Frankfurt/Main - 500 bis 16.000 Zählern stabilisieren konnte.

Für den in der Vorwoche ebenfalls schwachen MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,60 Prozent auf 27.222,23 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag zuletzt mit knapp 0,4 Prozent im Plus.

Nach dem Leitindex-Rekord im Juli begrenzen seit Wochen wieder zunehmende Konjunktursorgen und die hartnäckig hohe Inflation die Kauflaune der Investoren. Die Ölpreise, deren starker Anstieg zuletzt weitere Bedenken angefacht hatte, gaben am Montag zumindest etwas nach. Unterdessen senkte allerdings die EU-Kommission ihre Prognose für die Konjunktur in der Europäischen Union und in Deutschland.

Die Investoren agierten auch bei der Auswahl von Unternehmensaktien weiter sehr defensiv, hieß es aus dem Markt. Papiere der Rüstungshersteller Rheinmetall im Dax und Hensoldt im MDax gehörten mit Aufschlägen von 2,9 und 3,2 Prozent zu den Favoriten in den jeweiligen Indizes.

An der Dax-Spitze landeten am Nachmittag dank Übernahmefantasien die Covestro-Papiere, die zeitweise ein weiteres Hoch seit Februar 2022 markierten. Zuletzt standen sie mit 4,2 Prozent im Plus. Wie der Chemiekonzern bereits am Freitagabend nach wochenlangen Spekulationen über ein Interesse von Abu Dhabi National Oil (Adnoc) mitgeteilt hatte, will er nun mit dem Ölkonzern "ergebnisoffene Gespräche" über eine mögliche Übernahme führen.

Der Euro wurde zuletzt etwas höher mit 1,0725 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0704 Dollar festgesetzt. Die Kurse deutscher Bundesanleihen veränderten sich zum Wochenstart kaum. Im Rentenhandel verharrte die Umlaufrendite bei 2,63 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,14 Prozent auf 123,79 Punkte. Der Bund-Future (Dezember-Kontrakt) verlor 0,18 Prozent auf 130,71 Punkte. dpa