Dax auf Zwölfmonatshoch

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax ist am Donnerstag auf den höchsten Stand seit einem Jahr geklettert. Zahlreiche Quartalsberichte samt angehobener Jahresziele stützten. Die Inflation in Deutschland fiel im Januar zudem etwas niedriger aus als erwartet, auch wenn der Preisauftrieb vergleichsweise hoch bleibt.

Frankfurt/Main - Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 1,26 Prozent auf 15.606,35 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,21 Prozent auf 29.281,18 Punkte zu.

Der Technologiekonzern Siemens startete stark in sein neues Geschäftsjahr und wurde für das Gesamtjahr optimistischer. Dabei konnten die Digitalisierungsgeschäfte Schwächen in der Zugsparte sowie bei der Medizintechniktochter Healthineers mehr als ausgleichen. Die Aktien sprangen mit plus 7,4 Prozent an die Dax-Spitze.

Die Aktien von Fresenius setzten sich nach einem Bericht der „Wirtschaftswoche“ auf den zweiten Platz im Dax. Sie zogen um 5,3 Prozent an. Dem Magazin zufolge verhandelt der neue Konzernchef Michael Sen mit der Großaktionärin Else-Kröner-Fresenius-Stiftung über die komplette Entflechtung von Fresenius und deren Dialysetochter FMC.

Um 2,5 Prozent ging es für die Anteile der Deutschen Börse nach oben. Ein reger Handel an den Finanzmärkten, die Kapriolen beim Gaspreis, höhere Zinsen und Zukäufe hielten das Dax-Unternehmen auf Rekordkurs. Der Betreiber von Handelsplattformen verdiente im vergangenen Jahr so viel wie nie, wobei in allen wichtigen Bereichen die Geschäfte besser liefen.

Der Euro wurde am Nachmittag mit 1,0770 Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0735 Dollar festgesetzt. Auf dem Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,35 Prozent am Vortag auf 2,28 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,21 Prozent auf 125,99 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,61 Prozent auf 137,14 Punkte zu. dpa