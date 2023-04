Dax erklimmt Jahreshoch

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax ist am Dienstag auf den höchsten Stand im Jahr 2023 gestiegen. Mit in der Spitze 15.716 Punkten erholte er sich zugleich von seinem schwächeren Wochenstart. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 0,80 Prozent auf 15.705,28 Zähler. Im Jahr 2023 steht nun ein Plus von 12,8 Prozent zu Buche.

Frankfurt/Main - Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Dienstag bislang um 0,78 Prozent auf 27.661,53 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,6 Prozent zu.

Unter den Einzelwerten erreichten im Dax die Rüstungsaktien von Rheinmetall nach einer Auftragsmeldung ein weiteres Rekordhoch und stiegen gegen Mittag um 1,2 Prozent. Bayer legten nach einem positiven Gerichtsurteil in den USA zu, zuletzt aber nur noch um 0,4 Prozent.

Vorne im Leitindex verteuerten sich die Anteile des Immobilienkonzerns Vonovia um gut zwei Prozent. Die jüngsten Nachrichten hätten den Aktienkurs stark belastet, hieß es von der RBC. Doch selbst nach einer Kapitalerhöhung könnten die Papiere noch attraktiv sein, angesichts guter Perspektiven für das operative Geschäft.

Den Papieren des Wirkstoffforschers Evotec verhalf an der MDax-Spitze eine positive Analysten-Studie der Bank Morgan Stanley zu einem Kursgewinn von 3,3 Prozent. Für die Titel des Windkraftkonzerns Nordex ging es nach einem Auftrag um 1,3 Prozent nach oben.

PVA Tepla gewannen im Nebenwerteindex SDax fünf Prozent, nachdem sich die Experten der Exane BNP Paribas zuversichtlicher zu den Papieren des Technologieunternehmens geäußert hatten als noch zuletzt. dpa