Dax erreicht 16.000 Punkte

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat seine Stärke nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag beibehalten und 16.000 Punkte erreicht. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex 0,49 Prozent auf 16.000,65 Punkte. Am Freitag war der Dax bereits mit einem Jahreshoch aus dem Handel gegangen.

Frankfurt/Main - Der MDax der mittelgroßen Börsentitel notierte im frühen Dienstagshandel mit plus 0,04 Prozent kaum verändert auf 27.866,00 Zählern. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,2 Prozent höher.

Zum Wochenauftakt hatten in New York, wo am 1. Mai gehandelt wurde, schwache Konjunkturdaten aus China und überwiegend positive aus den USA für keine klare Richtung gesorgt. Die Übernahme der ins Schlittern geratenen First Republic Bank durch die Großbank JPMorgan stieß auf ein positives Echo am Markt.

Am Mittwoch stehen in den USA und am Donnerstag in der Eurozone Leitzinsentscheidungen an. Dabei dürfte sich die US-Notenbank Fed erneut mit 0,25 Prozentpunkten begnügen. Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte es bei einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte belassen, auch wenn einige Ratsmitglieder versuchten, einen weiteren großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte im Spiel zu halten. dpa