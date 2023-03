Dax erklimmt neues Jahreshoch

Von: Thomas Schmidtutz

Börse Frankfurt: Der Dax hat am Montag ein neues Jahreshoch erreicht. © Imago

Der Dax setzt seine Rally fort. Am Montagnachmittag erreichte der deutsche Leitindex im Handelsverlauf ein neues Jahreshoch.

Frankfurt/Main - Der Dax hat am Montag ein neues Jahreshoch erreicht. Am Montagnachmittag lag der deutsche Leitindex bei 15.674 und damit gut 14 Zähler höher als beim jüngsten Hoch von 15.660 Punkten aus dem Februar. Die Gewinner-Liste im Dax führte Vonovia an. Die Aktie des Immobilien-Riesen legte 3,6 Prozent zu. Die erst vor einer Woche für Linde in den Dax aufgenommenen Aktien der Commerzbank waren ebenfalls gefragt und stiegen um 1,6 Prozent.

Die Anteilsscheine des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall, die in zwei Wochen Mitglied im Leitindex werden, gewannen 2,5 Prozent. Die Aktien des Rüstungsunternehmens Hensoldt, die vom SDax in den MDax aufsteigen werden, rückten um 2,3 Prozent nach oben und erreichten ein Rekordhoch.

Euro wenig verändert

Der Euro zeigte sich wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,0629 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,0615 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,74 Prozent am Freitag auf 2,71 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 123,47 Punkte. Der Bund-Future (Juni-Kontrakt) legte um 0,16 Prozent auf 131,54 Punkte zu. (utz)