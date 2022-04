Dax folgt guten Vorhaben aus den USA

Dax folgt guten Vorhaben aus den USA © IMAGO/Blatterspiel

Der Dax ist am Mittwoch dem guten Vorbild der USA gefolgt.

Frankfurt/Main - Nach zunächst verhaltenem Start bewegte sich der Leitindex zuletzt mit 0,50 Prozent im Plus bei 14 224,85 Punkten. Der MDax dagegen tendierte mit 30 680,66 Zählern 0,14 Prozent schwächer. Der Eurozonen-Index EuroStoxx wiederum legte 0,6 Prozent zu. Am Vorabend hatte der Dow Jones Industrial fast auf Tageshoch geschlossen, was nun auch hierzulande die Kurse etwas stützte. Die zentralen Themen auf dem Börsenparkett bleiben die Inflations- und Zinsperspektiven, der Ukraine-Krieg und die Corona-Lage in China.

Starke US-Börse grenzt Dax-Verlust ein

Zum Auftakt der verkürzten Handelswoche nach Ostern ist der Dax am Dienstag mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Starke US-Börsen halfen dem Leitindex, die Verluste letztlich einzugrenzen. So sank der deutsche Leitindex am Ende nur um 0,07 Prozent auf 14 153,46 Punkte, nachdem er im Verlauf kurzzeitig unter die runde Marke von 14 000 Zählern gerutscht war. Der MDax kletterte zu Handelsschluss um 0,18 Prozent auf 30 724,08 Punkte.

Insbesondere die Konjunkturentwicklung in Europa und die hohe Inflationsdynamik bereiteten weiterhin Sorge, schrieb Andreas Lipkow von Comdirect mit Sitz in Quickborn. Allerdings habe sich am Nachmittag die gute Stimmung in den USA auf den deutschen Kapitalmarkt übertragen. «In den USA stellt sich die Gesamtsituation wesentlich robuster dar als in Europa.» (dpa)