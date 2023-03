Dax rutscht am Freitag unter 15000 Punkte

Der Dax wird von der Bankenkrise runtergezogen. © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Belasteter Aktienmarkt am Freitag: Wegen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Bankenkrise und der Geldpolitik.

Frankfurt/Main - Der Dax rutschte wieder unter 15 000 Punkte. Er verlor letztlich zum Vortagesschluss 1,66 Prozent und landete am Ende bei 14 957,23 Punkten. Die Wochenbilanz des deutschen Leitindex ist mit plus 1,3 Prozent am Ende positiv. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenwerten schloss am Freitag um 2,86 Prozent tiefer auf 26 484,15 Zähler. (dpa)