Dax gedämpft durch Gaskrise – Kurs fällt

In Deutschland kommt fast kein russisches Gas mehr an. © IMAGO/Christoph Hardt

Am Aktienmarkt spürt man die Eskalation der Gaskrise deutlich.

Frankfurt/Main - Der Dax büßte am Morgen 2,86 Prozent auf 12 677,59 Punkte ein. Am Freitag hatte die große Erleichterung nach dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht den deutschen Leitindex noch über die 13 000-Punkte-Marke gehievt. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel am Montag um 2,35 Prozent auf 24 569,65 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 2,3 Prozent.

Deutschland bekommt praktisch kein Gas mehr aus Russland. Gazprom lässt alle Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 bis auf Weiteres ruhen - angeblich wegen technischer Probleme. Der Kreml macht die Sanktionspolitik für den Gas-Lieferstopp verantwortlich. Vermutet wird aber, dass Kremlchef Wladimir Putin den Westen - und insbesondere Deutschland - im Konflikt um die Ukraine noch mehr unter Druck setzen will. «Die Angst vor einer Lehman-artigen Krise im europäischen Energiesektor wächst», schrieb Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. (dpa)