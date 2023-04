Dax gibt leicht nach

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Zurückhaltung vor der Vorlage von Quartalszahlen großer US-Technologie-Konzerne und eine trübe Stimmung im Bankensektor haben den deutschen Aktienmarkt weiter gebremst. Der Dax gab gegen Mittag noch um 0,08 Prozent auf 15 851,96 Punkte nach.

Frankfurt/Main - Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es um 0,69 Prozent nach unten auf 27.536,10 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,6 Prozent.

In den USA werden Unternehmensberichte vorgelegt, die global für die Anlegerstimmung von Bedeutung sind. Zu nennen sind vor allem die Resultate der Tech-Riesen Alphabet und Microsoft nach US-Börsenschluss. Für Stimmungsdämpfer sorgten am Dienstag Banken nach Quartalszahlen der Schweizer UBS und der in Schieflage geratenen US-Regionalbank First Republic Bank, wo Kunden in den ersten drei Monaten des Jahres mehr Geld abzogen als erwartet. dpa