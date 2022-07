Dax kann 13 000 Punkte nicht halten

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenstart seinen Erholungskurs gebremst fortgesetzt. Der Dax sank zwar wieder unter die mittags überwundene Marke von 13.000 Punkten, hielt aber einen soliden Vorsprung. Händler verwiesen auf Sorgen, ob nach den Wartungsarbeiten der Gasfluss durch die Pipeline Nord Stream 1 wieder aufgenommen wird. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 0,82 Prozent im Plus zu 12.

Frankfurt/Main - 970,78 Punkten, nachdem er am Freitag um 2,8 Prozent gestiegen war.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen legte am Montag um 1,32 Prozent auf 25.895,55 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp ein Prozent nach oben.

Die Aktien von BASF verbuchten nach einer Analystenstudie einen Kursgewinn von 3,1 Prozent. Die Papiere von Covestro gewannen nach einem Interview von Finanzvorstand Thomas Toepfer 2,8 Prozent hinzu. Das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal werde am oberen Rand der prognostizierten Spanne von 430 Millionen bis 560 Millionen Euro liegen, verriet Toepfer der „Börsen-Zeitung“.

Die Volkswagen-Vorzugsaktien gehörten mit einem Plus von 3,5 Prozent zu den Top-Werten im Dax. Der VW-Konzern will seine Sportwagentochter Porsche möglichst noch in diesem Jahr an die Börse bringen. Geplant ist bislang eine Notierung im vierten Quartal. Porsche will in den kommenden Jahren seine Profitabilität deutlich steigern und strebt langfristig einen operativen Gewinn von 20 Prozent des Umsatzes an.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,0129 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0059 Dollar festgesetzt.

Die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen stieg von 0,95 Prozent am Freitag auf 1,04 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,57 Prozent auf 134,97 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,95 Prozent auf 151,50 Zähler. dpa