Dax kann Zwölfmonatshoch nicht halten

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat seinen Erfolgskurs seit Jahresanfang auch am Donnerstag nicht verlassen und ist zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr gestiegen. Zahlreiche starke Quartalsberichte und optimistische Ausblicke stützten Händlern zufolge den deutschen Leitindex. Die Inflationsdaten für Deutschland fielen ebenfalls etwas besser als prognostiziert aus, auch wenn der Preisauftrieb weiter sehr hoch ist.

Frankfurt/Main - Allerdings konnte der Dax sein Mittagshoch nicht halten und bröckelte langsam, aber stetig ab. Letztlich blieb für den Dax noch ein Plus von 0,72 Prozent auf 15.523,42 Punkte übrig. Am breiteren Markt zeigte sich eine uneinheitliche Tendenz: Während der MDax der mittelgroßen Werte klar im Minus notierte und am Ende 0,62 Prozent auf 29.036,39 Punkte verlor, schloss der SDax, der die kleineren Unternehmen repräsentiert, mit einem Anstieg von 0,66 Prozent bei 13.481,60 Zählern. dpa