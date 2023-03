Dax legt knapp ein Prozent zu

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Gestützt auch auf eine kräftige Erholung von Immobilienwerten haben die wichtigsten Indizes am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zugelegt. Der deutsche Leitindex Dax stand am Nachmittag 0,88 Prozent höher bei 15.275,44 Punkten. Rückenwind gaben unter anderem Aussagen vom Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane. Sie machten Hoffnung auf eine künftig weniger aggressive Zinspolitik.

Frankfurt/Main - Der EZB-Chefvolkswirt hatte in einem Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“ erklärt, die Notenbank erwarte einen „raschen Rückgang der Inflation“. Nun werden mit Spannung die am Donnerstag anstehenden vorläufigen Inflationsdaten aus Deutschland erwartet.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stand zuletzt mit plus 0,80 Prozent bei 26.774,61 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 1,11 Prozent auf 4214,45 Zähler.

Auf Unternehmensseite halfen Lanes Aussagen vor allem den Immobilienwerten in Europa, denn der stark kreditfinanzierten Branche machen die steigenden Zinsen und die Inflation zu schaffen. Der europäische Branchenindex, der tags zuvor noch auf ein Tief seit Mitte Oktober gefallen war, drehte kräftig auf. Vonovia schossen mit einem Plus von 6,4 Prozent an die Dax-Spitze. Auch die Papiere des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown, die zuvor noch wegen einer gestrichenen Dividende um fast zwölf Prozent eingebrochen waren, schlossen sich mit plus zwei Prozent dem positiven Trend an.

Der Euro legte moderat weiter zu und notierte zuletzt bei 1,0846 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag auf 1,0841 festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9224 Euro gekostet.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen stiegen zur Wochenmitte. Die Umlaufrendite fiel dabei von 2,32 Prozent am Vortag auf 2,30 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,23 Prozent auf 126,38 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,18 Prozent nach auf 135,68 Zähler. dpa