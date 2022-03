Dax legt nach jüngstem Rückschlag wieder zu

Börse in Frankfurt/Main © Frank Rumpenhorst / dpa

Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Freitag nach dem jüngsten Rückschlag wieder freundlich präsentiert. Er baute seine anfänglichen Gewinne aus und stand gegen Mittag 1,21 Prozent im Plus bei 13 605,30 Punkten. Nach der Erholungsrally vom Mittwoch war der deutsche Leitindex am Donnerstag wieder um knapp drei Prozent zurückgefallen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann zuletzt 1,42 Prozent auf 29 883,78 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,75 Prozent auf 3678,71 Zähler hoch.

Auf Wochensicht steuerte der Dax damit auf einen Gewinn von fast vier Prozent zu. Doch seit Jahresbeginn steht immer noch ein Kurseinbruch von über 14 Prozent zu Buche. Wegen des anhaltenden Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation bleibt die Lage an den Aktienmärkten angespannt.

Mit Blick auf die Berichtssaison wurde es nach der jüngsten Zahlenflut merklich ruhiger. Beim Chemiekonzern Lanxess honorierten die Anleger Zahlen und Ausblick mit Kursgewinnen von mehr als drei Prozent. Damit waren die Aktien einer der größten Gewinner im MDax. Die Kölner erfüllten 2021 trotz hoher Kosten die Gewinnerwartungen am Markt und streben 2022 ein deutliches Ergebniswachstum an.

Der Flughafenbetreiber Fraport konnte im Februar die Passagierzahlen gegenüber dem lockdowngeprägten Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachen. Im Vergleich zum Februar 2019 - also vor Ausbruch der Corona-Pandemie - haben sich die Zahlen aber mehr als halbiert. Die Aktien zogen im MDax um rund 1,7 Prozent an.

Gefragt blieben zudem einige Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien wie die Siemens-Gamesa-Mutter Siemens Energy und der Solarkonzern SMA Solar: Sie verteuerten sich um knapp drei und fünf Prozent. Gesprächsthema am Markt bleibt die Energiewende, die durch die Folgen des Krieges in der Ukraine indirekt vorangetrieben wird. Die Europäische Union will die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl reduzieren. (dpa)