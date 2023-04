Dax legt vor US-Inflationsdaten leicht zu

Das Wort „Dax“ steht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an einer Tafel. © Arne Dedert/dpa

Der Dax hat am Mittwoch seine moderaten Vortagesgewinne ausgebaut. Unterstützung kommt von der Wall Street. Dort wird der Dow Jones Industrial nach einem kleinen Plus am Vortag mit weiteren Gewinnen erwartet.

Frankfurt/Main - Der deutsche Leitindex legte zur Mittagszeit um 0,27 Prozent auf 15.696,78 Zähler zu. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Mittag um 0,07 Prozent auf 27.469,83 Zähler hoch.

Mit Spannung erwarten Börsianer die US-Verbraucherpreise für März, die am frühen Nachmittag deutscher Zeit veröffentlicht werden.

Im Dax zogen am Index-Ende und -Anfang die Aktien von Merck KGaA und Daimler Truck Aufmerksamkeit auf sich. Vom Arzneimittel- und Spezialchemiehersteller Merck gab es schlechte Nachrichten: Die US-Arzneimittelbehörde FDA setzte die Aufnahme neuer Patienten für eine Therapie mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib im Rahmen der abschließenden klinischen Prüfung des Medikaments aus. Anlass ist ein Verdacht auf Leberschädigung. Die Papiere sackten nach drei freundlichen Handelstagen zeitweise auf den tiefsten Stand seit Oktober. Zuletzt gaben sie um sechseinhalb Prozent nach.

Die Anteile des Lastwagen- und Busherstellers Daimler Truck profitierten dagegen mit plus dreieinhalb Prozent von einem starken ersten Quartal des Konkurrenten Volvo. Im SDax stiegen die Papiere von Traton, der LKW-Holding von VW, als Favorit um etwas mehr als sechs Prozent. Laut der kanadischen Bank RBC lag der bereinigte operative Gewinn der Schweden 46 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung.

Der Autobauer Mercedes-Benz verkaufte zum Jahresauftakt mehr Autos und profitierte vor allem von einer starken Nachfrage nach teuren Luxusmodellen und Elektroautos. Die Papiere stiegen um knapp ein Prozent.

Aroundtown gewannen an der MDax-Spitze gut vier Prozent. Die französische Großbank Societe Generale strich ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie und rät nun sogar zum Kauf. dpa