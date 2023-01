Dax legt zu - Ölpreise steigen uneinheitlich

Teilen

Der große Handelssaal der Frankfurter Börse © IMAGO / JOKER

Der Dax hat am Dienstag zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Minuten um 0,15 Prozent auf 15 156,85 Punkte.

Frankfurt/Main/Singapur - Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,44 Prozent auf 28 581,06 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gewann 0,1 Prozent auf 4161,31 Punkte. Impulse gab es zunächst nur wenige, da an der Wall Street nach einem verlängerten Wochenende erst am Dienstag wieder gehandelt wird. Im Blick stehen Daten zum Wirtschaftswachstum aus China. Nach offiziellen Angaben legte das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal wegen der Corona-Situation nur noch um 2,9 Prozent zu. Das ist zwar mehr als von Experten erwartet, das Wachstumsziel der Regierung für das Gesamtjahr wurde allerdings deutlich verfehlt.

Ölpreise: Tendenzen uneinheitlich

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel uneinheitlich tendiert. Während der Preis für die Nordseesorte Brent leicht stieg, kostete US-Erdöl etwas weniger. Ein Barrel (159 Liter) Brent zur Lieferung im März notierte am Morgen bei 84,77 Dollar. Das waren 31 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Februar-Lieferung fiel um 43 Cent auf 79,43 Dollar. (dpa)