Dax macht weiter Boden gut

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der deutsche Aktienmarkt hat seinen Erholungskurs am Mittwoch fortgesetzt. Der Dax baute seinen Anfangsgewinn aus und stieg am Nachmittag kurz über die Marke von 15.500 Punkten. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex noch 1,58 Prozent höher bei 15.483,13 Punkten.

Frankfurt/Main - Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 1,85 Prozent auf 33.874,17 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg um rund 1,7 Prozent.

Aus Branchensicht waren die Aktien von Automobilherstellern am meisten gefragt. Sie profitierten von aufkeimenden Konjunkturhoffnungen sowie guten Geschäftszahlen von Toyota. Die Papiere von Mercedes-Benz und BMW verbuchten Kursgewinne von je 4,0 Prozent. Die Anteilsscheine von Volkswagen und der VW-Holdinggesellschaft Porsche SE gewannen an der Dax-Spitze 6,8 beziehungsweise 7,8 Prozent. Dabei stützten erneute Spekulationen um einen möglichen Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche AG.

Die endgültigen Quartalszahlen von Siemens Energy kamen an der Börse mit einem Kursanstieg von 2,6 Prozent gut an. Für die Aktien von Qiagen ging es nach der Vorlage der Jahreszahlen um 3,6 Prozent nach oben. Die Zielsetzungen von K+S für das laufende Geschäftsjahr trieben den Kurs der Aktie auf den höchsten Stand seit August 2018. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 3,9 Prozent.

Gewinner auf dem Parkett

Beim Werbevermarkter Ströer könnte ein Großaktionär bald für Unruhe sorgen. Die als aktivistischer Investor bekannte US-Gesellschaft Valueact hat ihren Anteil auf 11,4 Prozent fast verdoppelt. Positive Impulse lieferten Aussagen des Managements, wonach die Zahlen zum abgelaufenen Jahr am oberen Ende der Ausblicksspanne lägen. Die Ströer-Papiere rückten zuletzt um 4,2 Prozent vor. Die Aktien von Jenoptik reagierten mit einem Kursplus von 3,4 Prozent auf die Jahreszahlen des Technologiekonzerns. Die Papiere von Heidelberger Druck setzten sich nach Quartalszahlen mit einem Plus von 11,7 Prozent klar an die Spitze des SDax der kleineren Börsentitel.

Der Euro kostete zuletzt 1,1435 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Vortag auf 1,1408 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,09 Prozent am Vortag auf 0,10 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 141,36 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,28 Prozent auf 165,77 Zähler. dpa