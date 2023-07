Dax mit Rekordhoch - Schwung fehlt aber zum Wochenschluss

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat am Freitag mit nur geringem Schwung sein altes Rekordhoch von Mitte Juni übertroffen. Der Leitindex stieg am frühen Nachmittag bis knapp unter 16.430 Punkte. Rasch aber kam er etwas zurück und legte zuletzt um 0,03 Prozent auf 16.410,73 Punkte zu. Bereits tags zuvor war der Dax von der Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in der Eurozone und den USA befeuert worden.

Frankfurt/Main - Der MDax mit Aktien 50 mittelgroßer börsennotierter Unternehmen verlor am Freitagmittag 0,83 Prozent auf 28.541,96 Zähler. Der EuroStoxx 50 zeigte sich stabil mit plus 0,1 Prozent. Das Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone hatte am Donnerstag den höchsten Stand seit 2007 erreicht.

Unter den Einzelwerten im Dax richteten sich die Blicke vor allem auf Eon, den Chemieriesen BASF und die Deutsche Telekom. Der Versorger Eon hatte am Vorabend nach einer Entspannung auf dem Energiemarkt seine Gewinnprognosen für das laufende Jahr angehoben. Die Aktie, die zeitweise an die Index-Spitze gestiegen war, gab am Nachmittag um 0,3 Prozent nach.

BASF bestätigte seine erst kürzlich gesenkten Ziele und meldete einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang im zweiten Quartal. Aussagen des Managements während der Analysten-Konferenz verhalfen der zuvor schwächelnden Aktie schließlich an die Dax-Spitze mit plus 2,3 Prozent.

Die Evotec-Aktie sackte im MDax als Schlusslicht um 5,8 Prozent ab. Der Wirkstoffforscher rechnet infolge des jüngsten Hackerangriffs mit einer deutlich schlechteren Entwicklung seiner Geschäfte.

Der Euro wurde am frühen Nachmittag mit 1,1013 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1125 (Mittwoch: 1,1059) Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite wie am Vortag auf 2,55 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,02 Prozent auf 124,39 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,54 Prozent auf 133,26 Punkte. dpa