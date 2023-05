Dax mit trägem Wochenstart

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der deutsche Aktienmarkt hat einen verhaltenen Wochenauftakt hingelegt. Der Dax bewegte sich am Montag relativ wenig und kam zwischenzeitlich bis auf vier Punkte an die Marke von 16.000 heran. Letztlich sank der Leitindex um 0,05 Prozent auf 15.952,83 Punkte. Der MDax schloss mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 27.543,17 Zählern.

Frankfurt/Main - Schwache Daten zur deutschen Industrieproduktion im März hatten wenig Einfluss, da ein Rückgang - wenn auch nicht ganz so kräftig wie gemeldet - erwartet worden war. Derzeit fehle es an positiven Nachrichten, um mehr Käufer anzulocken und den Dax aus seiner Lethargie zu reißen, hieß es im Markt. „Die zentrale Frage dieser Handelswoche dürfte sein, ob es dem Deutschen Aktienindex gelingt, in einem zweiten Anlauf die 16.000er-Marke nachhaltig zu überwinden“, bemerkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Damit könnte der Weg in Richtung Rekordhoch frei werden. dpa