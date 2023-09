Dax nach US-Inflationsdaten weiter im Minus

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © picture alliance / dpa

Der bereits schwächer gestartete Dax hat auch am Mittwochmittagnachmittag Verluste verbucht. Der deutsche Leitindex stand zuletzt mit 0,59 Prozent im Minus bei 15.623,39 Punkten.

Frankfurt/Main - Die US-Inflationsdaten sorgten am frühen Nachmittag nur für wenig zusätzliche Bewegung. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte verlor zuletzt 0,17 Prozent auf 27.045,11 Punkte. In Europa gab der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,56 Prozent auf 4218,55 Zähler nach. Die Inflation in den USA war im August deutlich angezogen.

Auf Unternehmensseite griffen die Anleger bei den bisher schwach gelaufenen Windkraftanlagenbauern zu: Siemens Energy kletterten an der Dax-Spitze um gut zwei Prozent, Nordex zogen als MDax-Sieger um 4,4 Prozent an. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über Pläne der EU-Kommission zur Unterstützung der angeschlagenen Branche berichtet. Zudem sollten Projekte künftig schneller genehmigt werden.

Adidas und Puma unter Druck

Die Sportartikelhersteller gerieten unter Druck: Investoren nutzten die guten Zahlen des spanischen Textilkonzerns Inditex für Gewinnmitnahmen auch im breiteren Konsumgütersektor. Adidas rutschten nach ihrem bisher guten Lauf um 2,6 Prozent ab. Anteile am Konkurrenten Puma gaben eineinhalb Prozent nach. Die dagegen schwach gelaufenen Papiere des Online-Händlers Zalando verloren nur moderat.

Nach dem Kursfeuerwerk der vergangenen Tage zogen HHLA-Papiere noch um fast die Hälfte an. Während zunächst der geplante Einstieg der Reederei MSC für Fantasie gesorgt hatte, wurde nach einem Bericht über ein Gegengebot des Logistik-Unternehmers Klaus-Michael Kühne spekuliert. Experten zufolge dürfte das aber schwierig werden. Die HHLA-Aktien haben binnen sechs Tagen ungefähr 70 Prozent gewonnen.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,0753 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag auf 1,0713 Dollar festgesetzt.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen fielen. Im Rentenhandel stieg die Umlaufrendite von 2,65 Prozent am Vortag auf 2,70 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,24 Prozent auf 123,50 Punkte. Der Bund-Future (Dezember-Kontrakt) verlor 0,13 Prozent auf 130,42 Punkte. dpa