Dax pendelt um die Marke von 15.700 Punkten

Teilen

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. © Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat sich am Donnerstag stabil gezeigt. Seine moderaten Gewinne am Morgen bröckelten allerdings bis zur Mittagszeit vollständig ab. Zur Mittagszeit gab der Dax 0,14 Prozent auf 15.682,33 Zähler nach. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Donnerstag um 0,38 Prozent auf 27.443,47 Zähler hoch. An den wichtigsten Börsen Europas zeigten sich die Indizes ebenfalls dicht am Vortagesschluss bis moderat im Plus.

Frankfurt/Main - Für Bewegung an den Börsen könnten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sorgen, die am Nachmittag neben den Erzeugerpreisen anstehen.

Unter den Einzelwerten zählten im Dax die Aktien des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise zu den Spitzenwerten mit plus 1,5 Prozent. Sie profitierten von den Umsatzzahlen des Wettbewerbers Givaudan. Markenhersteller wie Puma und Hugo Boss im MDax profitierten von starken Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH. Sie stiegen jeweils um die 1,5 Prozent. Adidas dagegen gaben ihre frühen Gewinne ab und zeigten sich zuletzt unverändert.

Knorr-Bremse litten mit minus 0,9 Prozent unter einer gestrichenen Kaufempfehlung der Societe Generale. Baywa zählten mit plus 2,0 Prozent zu den gefragtesten Werten im SDax. Die Aktien des Agrarhändlers und Ökostrom-Unternehmens profitierten von einer Kaufempfehlung von Warburg Research. dpa