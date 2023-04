Dax nach leichten Plus weiterhin stark

Der Dax hielt zu Beginn des Donnerstag seine Marke von 15 700 Punkten. © Boris Roessler

Dank starken Zahlen aus den USA und China ist der Dax am Donnerstagmorgen mit einem Plus in den Tag gestartet und hält die Marke von 15 700 Punkten.

Frankfurt/Main - In den USA hatte der oftmals den Takt vorgebende Wall-Street-Index Dow Jones Industrial am Mittwoch nach vier freundlichen Handelstagen in Folge kaum verändert geschlossen. Aus China kamen am Donnerstagmorgen starke Exportdaten für den Monat März.

Wenige Minuten nach dem Börsenstart gewann der deutsche Leitindex 0,24 Prozent auf 15 741,09 Zähler. Tags zuvor war der Dax nach überraschend stark zurückgegangenen US-Verbraucherpreisen über die Marke von 15 800 Zählern auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn 2022 gestiegen. Im weiteren Handelsverlauf waren die Gewinne dann jedoch größtenteils abgegeben worden.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es Donnerstagmorgen um 0,57 Prozent auf 27 495,93 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,46 Prozent auf 4353,94 Punkte. Für Bewegung an den Börsen könnten vor allem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sorgen, die an diesem Nachmittag neben den Erzeugerpreisen anstehen. (dpa)